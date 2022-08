Dana Drábová: Jadernou havárii v Záporoží vyloučit nemůžeme, pravděpodobnost je ale nízká

Každá minuta pobytu ruských vojáků v záporožské jaderné elektrárně hrozí globální katastrofou, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poprvé v dějinách bylo tohle zařízení kompletně odříznuté od ukrajinské elektrické sítě. Stalo se tak kvůli požáru, který poškodil elektrické vedení. Šéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která kandiduje v komunálních volbách za STAN, ubezpečuje, že bezprostřední ohrožení nehrozí. Praha 17:19 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dana Drábová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ocitlo se toto zařízení nejblíž nějaké vážné nehodě od okamžiku, kdy ho obsadili ruští vojáci?

Je to velmi složitá situace, ale já bych nerada spekulovala o tom, jak blízko, nebo daleko to zařízení bylo nějaké havárii, protože obsluha i to zařízení to zvládli. Tečka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Tomáše Pavlíčka s Danou Drábovou o situaci v záporožské jaderné elektrárně

Jak ověřené informace o tamní situaci máme?

Máme informace od provozovatele, tedy od firmy Energoatom, a od ukrajinského dozoru nad jadernou bezpečností. Ty si troufnu považovat za spolehlivé. Oni přece jenom pořád ještě nějaké, byť kusé, spojení s pracovníky elektrárny mají.

Co se v té záporožské elektrárně teoreticky mohlo stát, kdyby se elektrárna od ukrajinské sítě odstavila na delší dobu a třeba by nefungovaly generátory?

Já nebudu dělat tyto spekulace. Elektrárna má řadu možností, jak chlazení odstavených bloků zajistit. Tou poslední možností, ke které bylo včera ale opravdu hodně daleko, je to, že vodu budou podávat do reaktorů požární cisterny.

Hra se strachem je mocnou ruskou zbraní. Záporoží ale není Černobyl, zdůrazňuje Dana Drábová Číst článek

Vy jste svého času řekla, že atomová elektrárna se nestane jadernou bombou za žádných okolností. Připomněla jste, že vzdušné proudy by případnou unikající radiaci zanesly nad ruské území. Ale není možné, že by k nějaké havárii většího rozsahu došlo nezáměrně? Koneckonců i vy sama jste uvedla, že kvůli ruské okupaci průšvih visí na vlásku.

Ano, jistě to vyloučit nemůžeme, protože pravděpodobnost jaderné havárie na žádném jaderném zařízení nikdy nebude nulová. Bude velmi malá. V situaci, v jaké záporožská elektrárna je, máme pravděpodobnost vyšší. Pořád je to ale pravděpodobnost.

Kdyby došlo k velkému úniku radiace, což úplně vyloučit nemůžeme, zcela jistě celá severní polokoule za pár dnů zvýšené koncentrace radionuklidů v ovzduší naměří. To ale neznamená, že nás ohrozí. To ohrožení by bylo do vzdálenosti, odhaduji, 200 kilometrů od jaderného zařízení.

V případě úniku radiace ze Záporožské elektrárny by Česku nic nehrozilo, míní jaderná inženýrka Číst článek

Do elektrárny se má vydat delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jaké podmínky musí být splněny, aby tam mohla odjet, a co tam může zjistit?

Na těch podmínkách se ředitel mezinárodní atomové agentury Rafael Mariano Grossi dohaduje jak s ruskou, tak ukrajinskou stranou už řadu týdnů. Základní podmínka je, že členům mise bude zajištěno bezpečí při průjezdu frontovou linii a při pobytu v elektrárně, která je vojensky okupovaná. A co tam může zjistit? Zjistí, jaký je skutečný stav zařízení, protože informace, které máme, jsou opravdu kusé.

Může přijít i na to, kdo je odpovědný za ostřelování elektrárny?

Na to nemusí přicházet. Za to jednoznačně odpovídá ten, kdo tu elektrárnu okupuje.