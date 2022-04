Skupina Rusů žádá po Metě miliardu dolarů jako náhradu za ušlé zisky. Vadí jim zablokovaný Instagram

Ruští influenceři, kteří vydělávali prostřednictvím Instagramu, požadují miliardu dolarů od majitele této sociální sítě společnosti Meta. Peníze chtějí jako náhradu ušlého zisku, o který přišli, když společnost sociální síť po začátku války na Ukrajině v Rusku vypnula. Instagram ale v zemi neskončil z vlastní vůle, ale byl úřady zakázán. Moskva 9:42 5. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští influenceři, kteří vydělávali prostřednictvím Instagramu, požadují miliardu dolarů od majitele této sociální sítě společnosti Meta (ilustrační foto) | Foto: Thomas White | Zdroj: Reuters

Jak napsal polský web Wirtualne media.pl s odkazem na ruský web Vedomosti, minulý týden s požadavkem na odškodnění přišlo sdružení ruských bloggerů nazvané Rada bloggerů, konkrétně její zakladatelka Valeria Ritvinovová, která s tím požadavkem vystoupila na zasedání Veřejné komory federace.

Ruská influencerka řekla, že členové svazu měli na svých profilech často desítky tisíc sledujících a že kvůli vypnutí sociálních sítí - jako Instagram a Facebook v Rusku - přišli o peníze, které jim odtud plynuly z reklamy.

Stowarzyszenie rosyjskich blogierów, zażądało od ekstermistycznej organizacji META, czyli FB i Instageama, miliona dolarow odszkodowania, za utracone zyskizabawni są pic.twitter.com/QWiPDqtMZX — Blu_chizz (@SerekBlu) March 31, 2022

Část influencerů podle Ritvinovové kvůli ušlým příjmům nedokáže živit děti. O možnost výdělku přes sociální sítě podle Rivtinovové přišlo až 54 milionů Rusů.

Rada bloggerů proto od společnosti Meta požaduje celkem miliardu dolarů s tím, že pokud firma Marka Zuckerberga peníze nezaplatí, bude následovat žaloba.

Polský web Wirtualne media ruské Radě bloggerů moc šancí na odškodnění nedává. Jak píše, Meta své sítě Facebook a Instagram z Ruska nestáhla z vlastního rozhodnutí - na rozdíl od dalších západních firem - ale proto, že v březnu jejich fungování Rusko zakázalo.

Takže jestli ruští influenceři chtějí náhradu za ušlý zisk, měli by se podle polského webu obrátit spíš na ruskou vládu. Druhá věc je, že například ruská sociální síť VKontakte bloggerům slíbila, že jim první měsíc zaplatí 100 procent příjmů ze zobrazené reklamy u jejich příspěvků, aby jim nahradila ušlý zisk.

Je otázkou, jestli má nějakou šanci na úspěch případná žaloba. Ruská organizace Liga pro bezpečný internet sice podle agentury TASS uvedla, že s případnou žalobou influencerům pomůže.

Sama autorka výzvy Valeria Ritvinovová ale přiznává, že neví, jestli by žalobu měla podat u ruského nebo amerického soudu. Polský web Wirtualne media.pl si proto myslí, že je to spíš takové propagandistické plácnutí do vody.