Samolepka smajlíka místo obličeje? Soukromí dítěte tím neochráníte, upozorňuje Antivirus
Dáte na Facebook fotku z dovolené u moře, ale chcete chránit soukromí svých dětí, a tak jim obličeje zakryjete smajlíky. Jenomže umělá inteligence nálepku znovu odstraní. Alespoň to tvrdí článek, který se poslední dny šíří na sociálních sítích. „Zakrýváním obličeje dáváte najevo, že byste chtěli soukromí chránit, ale reálně je ta ochrana velmi slabá,“ říká Jan Cibulka.
Umí už umělá inteligence odstranit smajlíka, který zakryje obličej na fotce? „Tváří se, že ano, ale reálný obličej dítěte nebo kohokoli jiného nezobrazí. Místo toho dokreslí nějaký pravděpodobně vypadající obličej. Vychází přitom ze spousty podobných fotek, které jsou na internetu dostupné a staly se součástí tréninkových dat,“ vysvětluje Jan Cibulka.
Zakrýváním obličeje dáváte najevo, že byste chtěli soukromí chránit, ale reálně je ta ochrana velmi slabá. Pokud přemýšlíte, jestli dát dítěti na fotce přes obličej samolepku, tak tu fotku nezveřejňujte vůbec, radí Jan Cibulka
AI tedy skutečně dokáže nálepku nahradit. „Vaše dítě ale nebude mít svůj obličej, ale nějaký uměle vygenerovaný. Kdybychom zašli do extrému, tak kdyby se AI učila jen na fotkách vašeho dítěte, tak ten obličej bude jeho. Ale ve skutečnosti jsou v tréninkových datech takových dětských obličejů miliony,“ říká Jana Magdoňová.
Velmi slabá ochrana
Je-li smajlík vhodným prostředkem k ochraně soukromí, záleží na tom, kolik toho zakrývá. „Na fotce i se smajlíkem zůstane spousta informací, které mohou člověka identifikovat. Vidíme oblečení, třeba vlasy, ale i místo, kde se nachází, a lidi v jeho okolí,“ vyjmenovává Jan Cibulka.
„Když řeknu jeden konkrétní příklad, na Instagramu sleduji influencerku, která striktně zakrývá obličej své tříleté dceři. Nezakrývá ale svůj obličej ani obličej manžela,“ poznamenává Jana Magdoňová.
„Ze sítí snadno poznám, kde bydlí, v jakém okolí se pohybuje, co jsou její oblíbené podniky, ale i co si její dcera obléká na sebe a s čím si hraje. Obličej dcery tedy neznám, ale když jsem v dětském koutku potkala jejího tátu, tak jsem hned věděla, jak se holčička jmenuje a všechny informace kolem.“
„Zakrýváním obličeje spíš dáváte najevo, že byste chtěli soukromí chránit, ale reálně je ta ochrana velmi slabá. Pokud tedy přemýšlíte, jestli dát dítěti na fotce přes obličej samolepku, tak tu fotku zkrátka nezveřejňujte vůbec,“ radí redaktor Antiviru.
Fotky ze školních výletů
Může se ale stát, že fotku pořídí a zveřejní někdo jiný. „Častý případ je, že fotky dětí zveřejňují školky, školy, kroužky nebo tábory. Prostě se chtějí pochlubit, jaký program pro děti tvoří. A navíc to rodiče často vyžadují, aby věděli, co jejich děti dělají,“ říká Magdoňová.
Takové instituce ale rodičům musí oznámit, že se ke zveřejňování fotek chystají, a požádat je o souhlas, upozorňují redaktoři. „Ukládá jim to GDPR. Bývá to obvykle nějaký papír na začátku školního roku, kde zaškrtáváte, zda s focením souhlasíte a zda souhlasíte se zveřejňováním fotek. Tady platí otřepaná poučka, že než něco podepíšete, tak si to přečtěte,“ zdůrazňuje Cibulka.
„Takový souhlas totiž nesmí být povinný a vy můžete škole třeba dovolit dítě fotit, ale zveřejňování na sociálních sítích nebo k marketingovým účelům zakázat. Fotky tak budou dostupné třeba v uzavřené galerii jen pro rodiče,“ dodává.
Co dělat, když škola situaci vyřeší podobným smajlíkem přes obličej na hromadné fotce? „Dítě je na fotce pořád identifikovatelné. V takovém případě doporučujeme o tom se školou nebo kroužkem mluvit a zkusit se domluvit na nějakém řešení, které méně zasahuje do soukromí. Už dnes existuje řada neziskových organizací, které pomůžou škole si nastavit digitální nástroje tak, aby nepředstavovaly riziko pro soukromí dětí,“ říká Jana Magdoňová.
„Nejjednodušší cestou pro školu je, aby fotky dětí na veřejná místa vůbec nedávala. Zejména to platí u sociálních sítí, které se živí prodejem informací o svých uživatelích. Není totiž problém samotné focení dětí s kamarády, ale to, že se fotka dostane, kam nemá,“ uzavírá Jan Cibulka.