Budoucnost ve skládacích mobilech? Technologický gigant Xiaomi představil novou technologii

Mobilní telefony jsou už několik let jeden jako druhý. Plastová, případně kovovo-skleněná placka s displejem a několika málo tlačítky. Tohle všechno může být minulostí. Výrobci se začínají předhánět v tom, kdo první začne prodávat skládací telefon. Jejich displeje jsou ohebné, a i když jsou na dnešní poměry veliké, dají se složit do kompaktních rozměrů. Takový prototyp tento týden představila firma Xiaomi. A na internetu se o něm hodně mluví. Praha 10:56 26. ledna 2019 Samsung prototyp skládacího telefon ukázal už loni v listopadu. Na snímku jej představuje Justin Denison, viceprezident Samsungu | Foto: Stephen Lam | Zdroj: Reuters

Veselá hudba podkresluje video, které čínský technologický gigant Xiaomi zveřejnil na sociální sítí Weibo. Šéf firmy Lin Bin na něm drží v ruce něco, co připomíná malý tablet. Po chvíli ale zařízení vezme za jednu z hran a přeloží ji, to samé pak udělá na druhé straně. Displej sice zabliká, ale pořád funguje. Z tabletu je rázem mobilní telefon, který se pohodlně vejde do kapsy.

Prototyp Xiaomi zatím není v produkční fázi, video je ale podle všeho pravé a takové zařízení skutečně existuje a je použitelné. To potvrzuje i Jan Matura z redakce Mobil.idnes.cz, který se telefony léta zabývá.

„Technologie je zjevně dokončená minimálně pro ten samotný ohebný displej. Samozřejmě je tam potřeba řešit další problémy, telefon je plný elektroniky, a pokud se má ohýbat, tak v tom kloubu nemůžou některé komponenty být,“ vysvětluje Matura.

Skládání na třikrát

Xiaomi je první výrobce, který ukázal funkční skládání telefonu na třikrát. Úspora místa je v tomto případě veliká. Není ale zdaleka jedinou firmou, která na takovém telefonu pracuje. O tom, že výrobci prahnou po skládacím telefonu, se mluví už dlouho.

„Samsung se tím netají už několik let a zřejmě bude jedním z prvních, ne-li první, kdo představí telefon, který se opravdu bude dát používat běžně a bude se prodávat. Mohlo by to být ještě v prvním pololetí letošního roku. První ochutnávka by mohla přijít 20. února, kdy Samsung bude představovat jiné své modely v San Franciscu,“ odhaduje Matura.

Samsung prototyp skládacího telefon ukázal už loni v listopadu. Zařízení ovšem zatím nepůsobilo tak kompaktně. Není jasné, zda další výrobci včetně Xiaomi ještě letos uvedou na trh finální produkt. Zatím jediné zařízení, které se dostalo do produkční fáze, je FlexPai od malého výrobce Royal.

Rozporuplné dojmy

Tablet ukázal před několika dny na světovém veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas. První dojmy z displeje jsou ale rozporuplné.

Ohýbání sice je efektní, odezva obrazovky ale není nejlepší, snadno se poškrábe a navíc zřejmě trpí na vypalování bodů, které na displeji svítí dlouho. Je otázkou, jak se s novou technologií poperou ostatní výrobci. Snahu ale mají, nutně totiž potřebují nějakou velkou novinku.

„V celém byznysu se čeká na příští velkou věc. A tou příští velkou věcí by mohly být právě ty skládací telefony. Takže teoreticky ty telefony můžou z trhu zcela vytlačit tablety, možná můžou z trhu vytlačit i nějaké konvertibilní notebooky, anebo to může být také slepá ulička, která zůstane jenom zajímavostí.“

Skládací telefony nebudou bezchybné. Nikdo neví, jak bude displej trpět ohýbáním, nebo jak bude odolný proti pádu. Je ale možné, že za pár let si poneseme v náprsní kapse desetipalcový tablet.