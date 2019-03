Výrobci mobilních telefonů stále vylepšují zabezpečení svých nejnovějších zařízení. Společnost Samsung minulý týden ukázala v kalifornském San Franciscu ultrasonickou čtečku otisků prstů skrytou pod displejem. Biometrické šifrovací technologie využívají i společnosti, odemykání telefonu pomocí systému ultrazvukových vln má ale Samsung jako první na světě. Praha 8:00 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samsung Galaxy S10 je první telefon na světě vybavený biometrickou ultrazvukovou čtečkou | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

„Připravte se na úsvit nové mobilní éry,“ uvedl šéf mobilní divize Samsungu DJ Koh nový model Galaxy S10. Ten využívá 3D skenu papilárních linií na prstech, které snímá pomocí ultrazvukových vln.

Jak taková čtečka funguje, si reportér Matěj Skalický vyzkoušel s Petrem Holým, školitelem Samsungu: „Pravý palec umístím na dolní část displeje – telefon nemusí být ani aktivní, stačí černý displej – a telefon se sám odemkne,“ ukazuje. „Je tam zabudovaný senzor, který snímá ultrazvukové vlny odrážející se od palce. Pokud otisk souhlasí s tím, co je předem v telefonu naskenováno, zámek se odblokuje.“

Biometrika pro každého

Biometrický systém funguje i s mokrými prsty nebo na přímém slunci. S tím měly dosavadní optické čtečky problém.

„Starší čtečky otisků prstů pracují na principu kamery, která se skrz displej dívá na váš otisk prstu, a pokud rozpozná, že je stejný, tak telefon odemkne. Má to ale svoje limity. Taková čtečka otisků prstů je pomalejší a zároveň je méně přesná v situacích, kdy máte třeba špinavé nebo mokré prsty,“ říká Martin Pultzner, redaktor serveru MobileNet.cz.

Displej bez rámečku

Kromě fotografií bříšek prstů výrobci používají pro odemykání mobilů také systém rozpoznávání lidské tváře, který před dvěma lety představil Apple. Telefony s nakousnutým jablkem i mobily od společností jako Huawei, Xiaomi, Google a dalších se zároveň zbavují svých rámečků, aby pohled na displej nic nerušilo.

„Plán výrobců je jednoduchý: chtějí všechno schovat, přemístit do jiné části přístroje nebo ukrýt tak, aby na přední straně byl jen displej,“ popisuje Přemysl Vaculík ze serveru Dotekománie.cz.

A Martin Pultzner dodává, že závody o nejlepší rozlišení displejů už dávno skončily: „Výrobci se teď zaměřují na energetickou úspornost, protože displej je spotřebovává nejvíc energie. Zároveň se zaměřují na přesnost barevného podání a filtraci modrého světla, abychom měli méně unavené oči. A také na technologie jako HDR, které přinášejí výrazně lepší kvalitu obrazu.“

Srolujte si mobil do kapsy

A je tu ještě jedna meta, která otevírá úplně novou dimenzi mobilních obrazovek – skládací displeje. Třeba jako ten, který v San Franciscu představil Samsung. „Umožnuje to technologie AMOLED, díky níž displej nepotřebuje žádné podsvícení, jednotlivé body totiž svítí samy o sobě,“ vysvětluje Martin Pultzner.

Podobné koncepty byly podle něj po léta k vidění na nejrůznějších výstavách u všech výrobců, ale technologii se nikdy nepodařilo do zařízení spolehlivě nasadit. Rok 2019 by v tom mohl být přelomový, a to zřejmě i z pohledu mobilních operátorů a jejich ultrarychlých sítí páté generace.