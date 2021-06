Americký ‚trojplošník‘ SE200 by možná letěl. Snížení spotřeby o 70 procent je ale technický nesmysl

Americký startup SE Aeronautics zveřejnil koncept extrémně nezvyklého dopravního letadla pro 264 cestujících. Zaujme okamžitě – místo jednoho má totiž hned tři páry křídel. Jsou i poměrně subtilní a úzká, což má souviset s tím, že v nich není palivo. To konstruktéři umístili na poměrně sporné místo: do horní části trupu, nad hlavy cestujících. I proto ho někteří neváhají označit za značně kontroverzní. Washington 22:47 2. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký trojplošník SE200 od firmy SE Aeronautics | Zdroj: Profimedia

Jak atraktivní tento nezvyklý koncept letadla je, dokládá třeba počet zhlédnutí na youtube kanálu Simple Flying. Kromě křídel nebo motorů na zádi zaujme i pojetím ocasních ploch.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V čem je unikátní trojplošník SE200, vysvětluje vědecký redaktor Petr Kološ

S ohledem na centrální umístění motoru nemusí být tak velké jako u běžných dopravních letadel, což je jistá aerodynamická výhoda. Navíc je tu použito takzvané motýlkové řešení zvané též V-tail, které ale klade značné nároky na tuhost zadní části trupu. Prý bude z kompozitu a z jednoho kusu, píše se na webu společnosti SE Aeronautics.

Jenže něco takového zatím nezvládají ani zavedení výrobci jako Boeing nebo Airbus. Vyrobit zhruba 70 metrů dlouhý trup z kompozitu a ještě z jednoho kusu by byla v branži velkých dopravních letadel opravdu revoluční záležitost a velká výzva.

Úspora paliva?

Výzev má před sebou tento projekt, který sídlí sídlící v Alabamě a stojí za návrhem na SE200, opravdu hodně. V neposlední řadě jsou tu ony tři páry tenkých křídel, řazených za sebou. Kdyby šlo o bitevník, mohlo by to podle Jana Klesy z ČVUT pomoci s manévrovatelností stroje. Spotřebu paliva to podle všeho spíš zhorší, než zlepší.

„Když křídlo vygeneruje vztlakovou sílu, proud vzduchu se za ním stáčí dolů, což vede k tomu, že pro další křídla by takto skloněný vzduch vyráběl jen další odpor,“ říká expert Ústavu letadlové techniky Strojní fakulty pražského ČVUT.

Technických údajů pro přesný výpočet spotřeby paliva navrhovaného letounu není na webu SE Aeronautics dostatek, ovšem i tak je značně nepravděpodobné, že by se mohla povést na webu firmy avizovaná 70procentní úspora paliva a emisí oxidu uhličitého.

Ke stejnému názoru došli také inženýři z Aera Vodochody a Výzkumného a zkušebního ústavu leteckého, které jsme ve věci tohoto hodně zvláštního konceptu dopravního letadla také oslovili.

Zvláštně působí i prohlášení firmy SE Aeronautics, podle které by jejich letadlo mohlo šetřit palivo i tím, že by za letu vypnulo jeden ze svých dvou motorů. Něco takového ale současné předpisy nedovolují a podle expertů není moc reálně očekávat, že by se to někdy změnilo.

Motory nejsou pod křídly

Z pohledu tlaku na spotřebu je překvapivé, že konstruktéři neuvažují o použití nejúspornějších motorů, které jsou na trhu dostupné. Ve svých propočtech mají motory, které budou mít specifickou spotřebou v cestovním režimu 0,525 lb/lbf*h, ale moderní motory mají spotřebu nižší, zhruba 0,46 až 0,48.

Díky fólii napodobující žraločí kůži mohou letadla ušetřit až 3 % paliva. Lufthansa ji zkusí na 10 strojích Číst článek

Ve srovnání s běžnými letadly zaujme u tohoto návrhu i umístnění motorů – nejsou totiž pod křídly, ale vzadu, což klade další nároky na konstrukci trupu a také na akustickou pohodu na palubě.

Trojplošník, tentokrát s křídly tradičně nad sebou, slibuje také britská společnosti Faradair. Jejich model BEHA bude řádově menší než SE200 od americké společnosti SE Aeronautics.

Britové mají náskok i v přípravě, jejich stroj pro osmnáct cestujících už létá jako model, sériovou verzi slibují na rok 2026. Takzvané nulové uhlíkové stopy prý tento turbovrtulový stroj s motorem na zádi dosáhne díky solárním článkům, akumulátorům a biopalivu.

Poslechněte si celou reportáž Petra Kološe.