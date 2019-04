Virtuální realita pro seniory. V třebešínském domově mohou navštívit hory i africkou step

Troufli byste si plavat se žraloky? Přesně takový zážitek si můžete v naprostém bezpečí vyzkoušet ve virtuální realitě. Nezisková organizace Hate Free Culture pořádá workshopy, na kterých zdarma seznamuje klienty domovů důchodců s touto technologií. Umožňuje jim podívat se třeba na tropickou pláž, do hor nebo právě pod hladinu moře. Praha 20:50 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„To je nádhera…a ta obrovská hloubka,“ rozplývá se paní Polednová, která si jako první z klientů Senior Komplexu v pražském Třebešíně nasadila brýle pro virtuální realitu. Ve skutečnosti sedí na židli v místní jídelně, na té se teď ale předklání - ve virtuální realitě je totiž u horského jezera a teď na něj shlíží z vysoko posazené vyhlídky. Zbylé osazenstvo jídelny sleduje výlet paní Polednové do VR na televizi.

„Jsem z toho unesená, jak je to krásné. S manželem jsme toho hrozně moc procestovali, ale už jsem patnáct let sama. Připomnělo mi to manžela,“ neskrývala dojetí paní Polednová.

Dojemný zážitek

„Snažíme se lidem, kteří jsou často opomíjení, nebo na ně jejich rodiny nemají tolik času, dát nějaký silný zážitek, který doposud nezažili,“ vysvětluje Lukáš Houdek z neziskové organizace Hate Free Culture, proč v listopadu loňského roku s workshopy virtuální reality v domovech pro seniory vlastně začal.

Novinky Applu mají změnit způsob konzumace televizní zábavy, dostanou se do více než stovky zemí Číst článek

Seniorům ve virtuální realitě Lukáš Houdek předvádí kromě horského jezera třeba i pláž, zvířata v africké stepi nebo je nechá potápět se žraloky. „Mezi nejdojemnější situace patří, když lidé, kteří kvůli svému stavu jinak vůbec nereagují, začnou s brýlemi mluvit a radovat se,“ říká Houdek.

Sociální pracovnici třebešínského domova Anetu Stachovou překvapilo, jak se často více než devadesátiletí senioři s virtuální realitou velmi rychle sžili. „Myslela jsem, že se budou bát, ale reakce jsou úžasné. Jsem nadšená za ně i s nimi,“ popisuje.

Zájem domovů o workshop virtuální reality je podle Lukáše Houdka obrovský. Do budoucna by proto Hate Free Culture chtělo nakoupit více zařízení pro virtuální realitu.