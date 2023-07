Ve Vyškově mají vojáci i simulátor zemětřesení, dosáhne hodnoty až šest stupňů Richterovy stupnice

Rozvaděče, elektromotory, přepravní boxy, ale třeba i označovače jízdenek do autobusů. To všechno výrobci mohou, a v některých případech i musejí, testovat na mechanickou odolnost. Vydrží elektromotor jízdu po hrbolatých silnicích? A je technologie určená pro jaderné elektrárny odolná proti projevům zemětřesení? I na takové otázky se snaží najít odpověď odborníci ve Vojenském technickém ústavu ve Vyškově. Vyškov 21:10 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenský technický ústav ve Vyškově má simulátor vibrací, umí napodobit i zemětřesení | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Vedoucí tamních zkušeben Milan Bezděk připomíná, že vibrační testování pohybuje zkoumaným předmětem ve všech směrech. Může mít hmotnost více než dvanáct tun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak funguje zkušebna zemětřesení a odolnosti proti otřesům vůbec

„Zkoušíme tady zařízení, která jsou určená pro jaderné elektrárny, které musí být v provozu i během zemětřesení,“ uvádí Bezděk.

Tlumiče pro stavby

„Jsme schopni simulovat stupeň pět až šest Richterovy stupnice,“ dodává s tím, že podobné zařízení jinde v tuzemsku nemají.

‚Dokážeme předhonit seizmickou vlnu.‘ Český geofyzik v Nepálu pomáhá varovat před otřesy Číst článek

Zrychlení, které vibrace vyvolají, se dá přirovnat k těm, kterých dosahují letci v letecké akrobacii. „Je to sice krátká doba, kdy to působí, ale může to být životu nebezpečné,“ uvádí Ivan Štuchal, který je vedoucím Zkušebny mechanické odolnosti.

Technický ústav nyní usiluje o možnost testovat izolátory budovy, zjednodušeně tlumiče určené pro stavby v oblastech potenciálně ohrožených pohyby země.

„Jsou to velké bloky, ve kterých jsou silné pružiny a viskózní tlumiče, které to vygenerované zrychlení utlumí. Zkouší se to na dynamickém roštu, což je vrstva železobetonu, která je uložena v izolátorech chvění, tak, aby se vibrace nedostaly do budovy, jinak by se zbortila,“ uzavírá Ivan Štuchal.

Odborníci zkoušejí odolnost komponentů pro jaderné elektrárny, ale i dopady jízdy po hrbolatých cestách. | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas