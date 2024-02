Singapur se chce stát světovou jedničkou v umělé inteligenci. Investuje rekordních 743 milionů dolarů

Přibližně 743 milionů amerických dolarů (17,5 miliardy korun) v průběhu dalších pěti let bude investovat Singapur do výzkumu AI, uvedl místopředseda vlády Lawrence Wong ve svém projevu, který v pátek odvysílala televize CNBC. Znatelné navýšení investicí do rozvoje umělé inteligence posiluje silnou pozici Singapuru jako inovačního centra některých technologií. Singapur 21:26 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iniciativní vládní politika a regionální obchodní možnosti lákají technologické společnosti přesídlit se do Singapuru | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Nynější podoba AI je známá především v textové formě, kterou reprezentuje chatbot ChatGPT, nebo vytvářením obrázků aplikací OpenAI. Představy o uplatnění umělé inteligence v Singapuru sahají daleko, až do každodenního života.

Rusko v oblasti umělé inteligence neexceluje. Místo jejího využití se před ní spíše snaží bránit Číst článek

„Jde o obecně využitelnou technologii, jako je elektřina nebo internet. AI má potenciál přetvořit a zefektivnit širokou škálu odvětví od odhalování drog, přes organizaci skladů, až po jízdu autem,“ říká Lawrence Wong k cílům využití ještě ne zcela prozkoumané technologie a načrtává budoucí rozsáhlé plány Singapurské vlády k uplatnění AI.

V Singapuru se nachází osmdesát ze sta největších softwarových společností na světě, díky čemuž je mimo jiné jednou z nejvyspělejších zemí v oblasti pokročilých technologií. Je také třetím nejvyspělejším státem v adaptaci a prozkoumávání digitálních technologií, jak uvádí zpráva Světové digitálního žebříčku konkurenceschopnosti z roku 2023. Sídlí zde firmy jako Google, IBM, Meta a Amazon, které široce napomáhají k lokální digitální transformaci.

Jedním z prioritních bodů investičního plánu je zajištění přístupu k pokročilým čipům. „Tyto čipy jsou naprosto klíčové k vývoji a aplikovatelnosti AI,“ zdůraznil Wong na televizi CNBC. Za zvýšením kvantity této technologie je vidina přilákání nových center pro umělou inteligenci z celého světa.

Bude AI předepisovat antidepresiva? Psychiatrům a pacientům by mohla ušetřit celé týdny Číst článek

Zatímco investice ve světě do výzkumu technologií slábnou, a to především zásluhou nedůvěry investorů v profitabilitu trhu, Singapur je svědkem mimořádných peněžních injekcích do výzkumu umělé inteligence. Singapurští pracovníci jsou také nejrychlejší, co se týče osvojování si dovedností v práci s AI, podle průzkumu společnosti LinkedIn.

Snaha o vytvoření globálního centra, které by bylo světovým lídrem ve vývoji umělé inteligence, je patrná již od roku 2017, kdy vznikla národní iniciativa AI Singapore. Cílem tohoto projektu je spojit vícero firem zabývajících se vývojem AI pod jednu střechu, aby všichni zúčastnění těžili ze vzájemné spolupráce.