Škoda představila nové elektrické auto. Má nabídnout nadstandardní dojezd i příznivou cenu, říká expert
Automobilka Škoda Auto představila, jak bude vypadat její nejmenší elektrické auto. Jmenovat se bude Epiq, bude mít čtyři metry, dojezd 425 kilometrů a prodávat by se měl zhruba za 612 tisíc korun. „Kompromis mezi služebním a retailovým vozem,“ popisuje nový model v rozhovoru pro Radiožurnál šéfredaktor portálu Automakers Erich Handl. Vyrábět se má v závodě Volkswagen Navara ve Španělsku a světovou premiéru bude mít v roce 2026.
Epiq má být malý městský SUV crossover. K jakému z těch benzinových vozů Škody se dá přirovnat?
Jednoznačně k Fabii, protože je postaven na stejném podvozku, jako je Fabia. Dává to celkovou logiku. Největší elektromobil Škodovky se odvodil od největšího SUV vozu Kodiaq a jmenuje se Enya. Potom je ten prostřední Karoq alias Elroq a teď přichází právě nejmenší typ, tedy Epiq.
Epiq by měl odpovídat nízké cenové úrovně v oblasti elektromobilů, říká Erich Handl
Když srovnáme cenu obou vozů a velikost kufru, který má být u Epiqu 475 litrů, tak jak to vychází?
V podstatě asi bude méně místa na zadních sedadlech. Osobně jsem ještě ten vůz neviděl, protože jsem právě teprve přijel na mnichovské výstaviště, ale vzhledem k tomu, že ten kufr skoro odpovídá rozměrům kufru Octavie, tak musí být skutečně obří.
Model jako první využívá nový designový koncept automobilky. Co je jeho podstatou, z čeho vychází? Co je tam proti dosavadním modelům jiné?
Je tam přepracovaná přední maska. Nyní jsou uživatelé Škodovky zvyklí na ten přední gril a na určitý světelný podpis. Tady budou nová LED světla, nová přední maska, taky řada interiérových prvků. Celé se to vlastně bude úplně lišit od té dosavadní řady škodovek.
V létě plánuje Volkswagen, kterého je Škoda součástí, představit malý elektrický crossover ID pólo s podobnými parametry. Nebudou si tak ty dva vozy navzájem konkurovat, vlastně v rámci jedné skupiny?
To asi budou. Ale to je dlouhodobá politika Volkswagenu, že staví na stejných podvozkových platformách velmi podobné vozy. Byl to třeba případ malého vozu Škoda Citigo, které se vyrábělo v Bratislavě zároveň s Volkswagenem AB.
Šlo o malé vozy, měly také elektrickou verzi. Je to pokračování standardní politiky Volkswagenu, určité vnitřní kanibalizace.
Nízká cena
Podíváme-li se na tu cenu 600 tisíc korun, tak jak by si za tuto cenu vedl Epiq v rámci podobných elektromobilů?
V současnosti všechny malé elektromobily přesahují cenu půl milionu korun, takže ta cena vypadá konkurenceschopně. Je to lepší než dosavadní modely Škodovky. Enyaq stál až jeden a půl milionu korun v některých verzích a prakticky se u nás vůbec neprodával, z cenových důvodů.
Elroq na tom byl o něco lépe, s cenou asi 900 nebo 800 tisíc korun, ale pořád je to pro rodiny drahé auto. Takže Epiq by měl odpovídat v podstatě nízké cenové úrovně v oblasti elektromobilů.
A pokud Epiq cenově srovnáme třeba právě s Fabií nebo podobnými auty na benzin nebo naftu?
Počítejme, že Fabie začíná někde na, dejme tomu 450 tisíci korunách, takže je to samozřejmě dražší vozidlo díky drahé baterii. Elektromobily jsou obecně dražší vozidla, ale pořád ve srovnání s ostatními elektromobily to bude cena konkurenceschopná.
Spalovací motory
Plánuje mimochodem Škoda přijít také s nějakým novým modelem nebo vylepšením stávajících benzinových a naftových modelů, když prodej těchto aut, nových aut na benzin, má skončit až v roce 2035?
Vývoj těch benzinových nebo aut se spalovacím motorem stále nekončí. Tady v Mnichově Škoda ukáže koncept nového kombíku, který by měl v budoucnu snad nahradit Octavii Combi. Můžeme se tedy, myslím, těšit ještě pořád i na spalovací pohony.
Co vás samotného na Epiqu nejvíc zaujalo? A o čem třeba naopak máte pochybnosti?
Určitě ten dojezd. Vy sama jste říkala přes 400 kilometrů na jedno nabití. To je u malého vozu typu Fabie poměrně nadstandardní hodnota. Co se tam nepovedlo, vám zatím neřeknu, protože teprve ten vůz uvidím dnes odpoledne a budu ho moci nějak hodnotit.
Typ lidí, který tento vůz kupuje, tyto malé vozy, tak většinou hledá praktičnost, spolehlivost, dlouhověkost. Naopak je těmto lidem asi jedno, jak rychle odstartují na semaforech. Nabídne jim toto Škoda Epiq?
V podstatě nabídne takový kompromis mezi služebním vozem, protože elektromobily z 90 procent kupují v Česku firmy a podnikatelé, kteří si dávají do nákladů nebo využívají firemní fotovoltaiku. A zároveň to bude malý vůz už přístupný i pro normálního retailového klienta. Takže by to měl být jakýsi kompromis mezi služebním a retailovým vozem.