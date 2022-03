Škodlivý kód se zaměřil na ukrajinská média. Maže data a blokuje pevné disky

Škodlivý program HermeticWiper, který od minulého týdne útočí na Ukrajině, se aktuálně zaměřil na ukrajinská média. Virus maže data a blokuje pevné disky počítačů. V Česku se zatím neobjevil.V pátek to uvedla antivirová firma Eset. O která média jde, ale firma neupřesnila. Škodlivý kód na Ukrajině již napadl stovky organizací. Praha 18:39 4. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Další bezpečnostní firma Avast vydala nástroj na dešifrování vyděračského programu HermeticRansom, který s útočícím programem souvisí. „Podle analýzy provedené týmem Crowdstrike’s Intelligence obsahuje vyděračský program blokující data slabinu v kryptografickém schématu a lze jej dešifrovat,“ uvedli zástupci Avastu. Aplikaci na dešifrování nabízí na svém blogu.

Podle Roberta Šumana z Esetu nelze útoky do budoucna vyloučit a to ani v okamžiku, kdy by došlo k deeskalaci aktuálního konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.

Systém Turris, jehož základem jsou zabezpečené routery vyvinuté sdružením CZ.NIC, zaznamenal 36 hodin před invazí na Ukrajinu aktivitu kyberzločinců z Ruska, kteří testovali napadnutelné internetové cíle.

„Podrobnou kontrolou našeho bezpečnostního systému jsme zjistili přibližně desetinásobný nárůst cíleného monitorování snadno napadnutelných internetových cílů. Zmíněná aktivita se uskutečnila krátkodobě v úterý 22. února krátce po poledni a pocházela výhradně z ruských IP adres,“ uvedl šéf Turrisu Petr Palán.

Podle tuzemské IT společnosti Xevos lákají hackery aktuální sbírky na pomoc Ukrajině. Na internetu útočí na své oběti pomocí webových stránek, příspěvků na fórech a e-mailových odkazů. Pod záminkou pomoci Ukrajině se z nich snaží vylákat kryptoměny. Využívají tak skutečné výzvy ukrajinské vlády, aby lidé přispěli na nákup zbraní.

„Hackeři na fórech žádají o pomoc a hrají na city nic netušících uživatelů. Ti posílají prostředky ze svých kryptopeněženek v dobré víře, že někomu skutečně pomáhají. Stránky a odkazy vypadají jako legitimní adresy ukrajinských orgánů pro darování bitcoinu a etherea, lišit se mohou pouze koncovkami u domén,“ dodal Adam Koudela z Xevosu.