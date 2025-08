Skončí v Evropě politická reklama na Facebooku? Zatím je to spíš vzkaz politikům, hodnotí Koubský

Americká společnost Meta, která provozuje sociální sítě Facebook, Instagram či Threads, oznámila, že končí v Evropě od října letošního roku s politickou reklamou. „Já bych to zatím nebral jako definitivní. Je to spíš vzkaz politikům, kteří do toho mají co mluvit: Podívejte, co se stane, když nám trochu neuvolníte ruce, přijdete o možnost si politickou reklamu zadávat!“ předpokládá v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. ONLINE PLUS Praha/Brusel 17:36 1. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká společnost Meta, která provozuje sociální sítě Facebook, Instagram či Threads, oznámila, že končí v Evropě od října letošního roku s politickou reklamou | Zdroj: Profimedia

V říjnu začne platit nové evropské nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy, které dává provozovatelům online reklamních systémů nové povinnosti. Meta tvrdí, že závazky, které norma přináší, jsou nepřiměřené a nedá se dopředu zajistit, že jim firma dokáže vyhovět. Proto raději přestane politickou reklamu v Evropské unii úplně nabízet.

Už loni na podzim ke stejnému rozhodnutí dospěla také společnost Google, která také oznámila, že s politickou reklamou v Evropě ještě před účinností nového nařízení skončí.

„Ty firmy si vyhodnotily celé právní a politické prostředí v Evropě z tohoto hlediska jako nevypočitatelné, že se prostě může stát cokoliv, může se rozběhnout jakýkoliv více či méně opodstatněný soudní spor,“ míní Koubský.

Vliv sítí?

Jak velký vliv bude mít krok velkých společností na volební kampaně? „Zatím, kdykoliv jsme se v minulosti ptali politologů, tak říkali, ať nepřeceňujeme vliv sociálních sítí a speciálně reklamy na sítích na ovlivnění voličů,“ popisuje vědecký redaktor.

Na politickou soutěž by to podle něj nemuselo mít až tak velký vliv. „Jednak tady budou jiné online kanály, jednak tady bude organický dosah na sociálních sítích, který taky třeba je u některých konkrétních politiků i v našem prostředí poměrně velký. A jsou tady všechny ostatní cesty mimo digitální prostor, které pořád ještě – mám na mysli třeba televizi – v té politické soutěži asi hrají větší roli.“

Radost budou mít podle Koubského klasičtější média, která zřejmě dostanou politické reklamy zadáno o to více, protože část rozpočtu, kterou by jinak strany daly do Google a Facebooku a Instagramu, se přesune k nim.

V Česku by mohl v důsledku tohoto kroku o konkurenty v oblasti politické reklamy přijít Seznam. Může se tak stát, že ze situace vyjde jako vítěz. „A nezapomínejme taky na síť X, která v oblasti vůbec politických diskuzí je hodně důležitá a hodně sledovaná,“ připomíná Koubský.

