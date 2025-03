Sledovací aplikace v telefonu? Možná ji máte, ani o ní nevíte, varuje Antivirus. Jak si zkontrolovat mobil?

TheTruthSpy, Cocospy and Spyic jsou názvy mobilních aplikací, které nejspíš neznáte, ale spousta lidí je má v mobilu a ani o tom neví. Jsou to takzvané stalkerwary, tedy programy, které odposlouchávají váš mobil. Jak se vám do přístroje dostanou, jak si svůj mobil zkontrolovat a jak se jich případně zbavit? Antivirus Praha 16:46 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní telefon (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aplikace, která mi sleduje mobil. To zní jak z nějakého špionážního filmu, jenže odposlechy a kontrola cizího telefonu nejsou jen výsada bezpečnostních složek. V posledních letech se rozmohl byznys se sledovacími aplikacemi do mobilu.

„Od sledování nemusí být daleko k násilí," varují redaktoři pořadu Antivirus. Programy, které umí odposlouchávat váš mobil, jsou běžně ke stáhnutí

Sledování cizího mobilu legální není. Ale tvůrci tyto aplikace vydávají za nástroje na ochranu dětí. Tedy pomůcka pro rodiče, aby věděli, co jejich dítě na mobilu dělá a kde se případně pohybuje. To zakázané není.

Druhá věc ale je, že se tyto aplikace používají i na sledování třeba partnerky nebo manžela nebo někoho ještě dalšího. Lidé, kteří takový program v mobilu mají, o tom většinou neví. V mobilu totiž taková aplikace není na první pohled vidět. Nemá žádnou ikonku na hlavní ploše.

Heslo k telefonu

Jak pachatel takovou aplikace do mobilu dostane? U mobilů s operačním systémem Android pachatel obvykle potřebuje heslo k telefonu nebo případně telefon, který není zamčený. Do něj aplikaci stáhne a spustí.

V případě iPhonu pachatelé většinou nejdou přímo přes telefon, ale potřebují přihlašovací údaje k iCloudu, tedy ke vzdálenému úložišti, které je s telefonem spojené.

A jak zjistit, že mám v mobilu sledovací aplikaci? V první řadě je potřeba, aby člověka vůbec napadlo, že něco takového může mít v mobilu, že ho jeho partner může sledovat. Pak jsou tu další náznaky, třeba, že partner ví, kde se pohybujete, aniž byste mu to řekli nebo se prozradí třeba tím, že ví, že si s někým píšete.

Play Protect

Pokud pojmeme podezření, že nás někdo sleduje, tak je potřeba si uvědomit, že jakmile budete aplikaci hledat a případně vypínat, tak ten, kdo vám ji do mobilu nainstaloval, se o tom dozví. Proto je dobré mít plán, co případně dělat, kam jít, na koho se obrátit.

„Zařízení můžete v nastavení kompletně smazat, ale nezapomeňte zálohovat kontakty a fotky“ Jana Magdoňová

Pokud máte mobil se systémem Android, tak si v nastavení obchodu s aplikacemi Obchod Play zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci Play Protect. Je to nástroj od společnosti Google, který by vás měl chránit před škodlivými aplikacemi.

Další místo, kde se sledovací aplikace často projeví, je v nastavení v sekci věnované přístupnosti, protože se někdy vydává za čtečku obrazovky pro lidi se zrakovým postižením. Aplikace jsou často pojmenované nenápadně jako třeba Systémová služba, Přístupnost nebo něco, co zní jako nástroj pro ochranu dětí.

Dvoufázové ověření

Další místo, kde aplikace může číhat, je v nastavení v sekci Notifikace, protože přes notifikace se může dostat ke zprávám, které vám někdo napsal. Název aplikace je opět na první pohled nenápadný. A posledním místem, kam se podívat, jsou Aplikace s administrátorským přístupem k telefonu. Najdete je opět v nastavení.

Co se týká iPhonu, tak tam sledovací aplikace používá přístup k iCloudu, proto je potřeba se podívat do nastavení Apple účtu, zda do něj nemáte přidané nějaké zařízení, které neznáte. Pokud ano, tak ho odeberte, změňte si heslo do Apple účtu a zapněte dvoufázové ověření.

Druhý telefon

Existuje snazší cesta, jak si své zařízení vyčistit – můžete ho v nastavení kompletně smazat. Nezapomeňte si ale zálohovat důležité kontakty a fotky. O ty přijdete. Případně si pořiďte ještě druhý telefon, ke kterému budete mít přístup jen vy.

Nicméně hlavní bude vyřešit vaši bezpečnost. Protože od sledování nemusí být daleko k násilí. Obětem domácího násilí v Česku pomáhá Bílý kruh bezpečí, Centrum ROSA a zvažte i to, jestli se neobrátit na policii.