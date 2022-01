Telefon nechte doma. V Číně je sledování všudypřítomné, sportovci nebo novináři ho neobejdou

Při cestách do zemí, které porušují lidská práva, je lepší cestovat s „jednorázovou“ elektronikou, při jejíž kontrole celníci nebo policisté nezískají žádné citlivé informace. Je to i případ letošních zimních olympijských her v Pekingu.

Čína 7:00 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít