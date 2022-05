Konspirátoři na prodej. Na dezinfowebech sledují čtenáře desítky reklamních systémů

Reklamní systémy na internetových stránkách kromě samotného zobrazování reklam sledují, co návštěvníci na webu dělají a kam jinam ještě chodí. Platí to i v případě dezinformačních webů, které si v některých případech prodejem online reklamy přivydělávají na svůj provoz. internet 6:00 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy Google a Facebook | Foto: Johanna Geron | Zdroj: Reuters

Redaktoři serveru iROZHLAS.cz analyzovali stránky, které vojenská tajná služba označila jako weby šířící v souvislosti s válkou na Ukrajině ruskou propagandu. Většina z nich svou návštěvnost zpeněžuje s pomocí několika reklamních systémů. Data o svých návštěvnících tím předávají řadě zahraničních, typicky amerických společností.

Nejčastěji je na dezinfostránkách zastoupená společnost Google. Ta inkasuje za prodej webové reklamy a zároveň poskytuje nástroje, které nejrůznějšími způsoby pomáhají tvůrcům a správcům stránek. Díky tomu je firma přítomná prakticky na celém webu.

Například Google Analytics poskytují analýzu návštěvnosti, Google Fonts zase nabízí různá písma. Provozovatelům nástroje šetří práci, firma na oplátku získá přístup k informacím o návštěvnících.

Pro představu: dezinformační web ac24.cz při otevření načte svému čtenáři do počítače několik desítek sledovacích a reklamních skriptů. Kromě těch od Googlu a sociálních sítí jako Facebook nebo Twitter jde o méně známé společnosti jako Adform, OneSignal či BidSwitch.

Celkově analýzu návštěvnosti od amerického Googlu používá 11 webů z dezinformačního seznamu vojenské tajné služby, a to včetně ruské propagandistické agentury Sputnik.

Reklama má problémy

Kolik stránky reklamou vydělají, ví přesně jen jejich provozovatelé, odhad zvenčí je problematický. Pokud dosadíme návštěvnost dezinformačních webů podle odhadů Josefa Šlerky ze serveru Investigace.cz do kalkulačky společnosti Google, v případě nejnavštěvovanějších stránek jako cz24.news nebo ac24.cz dostaneme částky řádově ve výši stovek tisíc korun měsíčně.

Podle specialistky na online reklamní kampaně Petry Větrovské je ovšem tento výsledek nadsazený. „Odhady z kalkulačky bych dělila minimálně třemi,“ napsala serveru iROZHLAS.cz s tím, že právě dezinformační weby se podle jejího odhadu budou potýkat s řadou problémů. Google totiž snižuje cenu reklamy na stránkách s méně kvalitním obsahem. A brání se i samotní inzerenti.

„Samozřejmě hodně firem řeší, že se na dezinformačních webech prezentovat nechtějí, takže nezanedbatelná část inzerentů má vyloučené kompletně seznamy takových webů,“ vysvětluje Větrovská a opakuje, že každý takový odhad je jen velmi orientační.

Kam odchází data

Bez ohledu na výdělky ale informace o čtenářích odcházejí do zahraničí, často mimo Evropskou unii, typicky do USA. V takovém případě by o tom čtenáři měli přinejmenším vědět a dostat možnost takové sledování odmítnout. K tomu na stránkách obvykle slouží lišty, které dají návštěvníkovi na výběr, než stránka začne sbírat jeho data.

S tím se ale dezinformační stránky obvykle neobtěžují a informace o čtenářích sbírají a odesílají rovnou. Ze dvou desítek webů se správně ptají na souhlas jen dva. Samotné předávání dat mimo Evropu je také problematické: Francie, Rakousko nebo Německo už kvůli němu zakázaly používání některých nástrojů od společnosti Google.

Vymáhání pravidel, se kterými mají problém weby napříč internetem včetně webů českých úřadů, má na starosti Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten se zabývá právě i používáním nástrojů od společnosti Google.

„Úřad pro ochranu osobních údajů v této souvislosti prověřuje dva případy, které se týkají českých společností. ÚOOÚ zatím v této souvislosti rozhodnutí nevydal,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Milan Řepka s tím, že úřad spolupracuje se svými protějšky v ostatních státech EU. Které weby úřad prověřuje, ale neuvedl.