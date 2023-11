Sledování mezi partnery může přerůst v násilí, důležité je říct si o pomoc

Sledování je v partnerských vztazích časté, shodují se na tom průzkumy antivirových a bezpečnostních společností. Podle nich přibližně polovina lidí svého partnera sleduje skrze sociální sítě, prochází svému partnerovi či partnerce zprávy v mobilním telefonu, případně sleduje jejich polohu pomocí mobilní aplikace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pokud mám pocit, že mě takhle někdo sleduje, tak můžete zkusit své zařízení zresetovat do továrního nastavení, a taky si změňte hesla do všech online účtů, od mailu po sociální sítě

Teenageři se svými partnery častěji sdílí hesla u online služeb, mezi které patří i sociální sítě. Někdy jde o výraz důvěry, jindy o čistě praktickou věc, jako třeba v případě předplatného na streamovací služby. I sdílení polohy může být praktické, když se partneři chtějí sejít ve městě.

Jenže podobně jako sledování dětí, i to partnerské normalizuje neustálý dohled. A může přerůst v ve stalking žárlivým partnerem nebo domácí násilí.

Pro nedobrovolné partnerské sledování existuje řada snadno dostupných programů, označovaných jako stalkerware, tedy programy pro stalkery. Obvykle jde o mobilní aplikace, které pachateli zpřístupní zprávy jeho oběti, výpis volání i uložené fotografie. Jelikož něco takového může kolidovat se zákonem, tvůrci takové programy nabízejí právě jako nástroj ke sledování dětí.

Částečnou obranu nabízí aplikace AirGuard od Technické univerzity v Darmstadu, která varuje uživatele před neznámými sledovacími klíčenkami v jejich blízkosti.

Odhalení sledovacích aplikací v telefonu je ale řádově složitější. Pokud má člověk podezření, že je sledovaný, měl by změnit všechna svá hesla do online účtů a zresetovat telefon do továrního nastavení. Neměl by se také bát obrátit na policii, stalking je v Česku trestný.

Pomoc pak mohou nabídnout i neziskové informace jako Bílý kruh bezpečí nebo Arcidiecézní charita.