Analytik Šlerka: Dějiny internetu jsou posety hroby sociálních sítí. Bude Twitter další?

Sociální síť Twitter změnila své logo. Místo modrého ptáka nyní uživatele vítá bílé X na černém pozadí. Proč se Elon Musk rozhodl pro rebranding firmy? Neriskuje tím další odliv uživatelů? A co ničí zaběhnutou síť nejvíce? Datový analytik Josef Šlerka v audiozáznamu ještě vysvětlí, co znamená označení dark web, i to, proč se z podcastového rozhovoru s hercem Jaroslavem Duškem stala událost, ke které má potřebu vyjádřit se každý.

Jak to vidí... Praha 17:11 30. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít