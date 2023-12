Naše strachy jsme proměnili v deepfakes. AI může věci i zlepšit a naučit úřady empatii, věří analytik

Autenticita, deepfakes i dystopie, to jsou slova, která podle amerického slovníku Merriam-Webster vystihují uplynulý rok. Souvisí s letošním překotným rozvojem umělé inteligence. „V permanentní změně, na které naše civilizace stojí, začínáme mýt pochybnosti, kým sami jsme. Teď jsme naše strachy proměnili na technologický přízrak deepfakes,“ vysvětluje datový analytik serveru investigace.cz Josef Šlerka v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Jak to vidí... Praha 14:23 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Šlerka | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Podcast Vinohradská 12

Slovem roku se podle nejstaršího amerického slovníku stal výraz autentický. Editoři spojují častější vyhledávání tohoto slova s rozvojem umělé inteligence.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: analytik sociálních dat Josef Šlerka. Moderuje Zita Senková

„Autenticita bude s rozvojem umělé inteligence čím dál důležitější. Zajímavé je, že i bez umělé inteligence jsme málokdy sami sebou. Vždycky jsme v nějaké roli, vždycky trochu hrajeme divadlo,“ připomíná Šlerka, datový analytik a vedoucí oboru Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Důvod, proč se autenticita zmiňuje v souvislosti s umělou inteligencí, je ale podle něj zřejmý.

„Dnes už jazykové systémy dokážou vytvořit takový textový výstup, který je jen těžko rozpoznatelný od lidského výtvoru. Sice ještě cítíme, že věta není úplně přirozená, mílovými kroky se ale blížíme do okamžiku, kdy to nebudeme schopni poznat. V tu chvíli bude autenticita, tedy to, že budeme vědět, kdo to říká, nesmírně důležitá,“ zdůrazňuje.

Místo ‚trollí farmy‘ dva šikovní lidé. Už nestačí jen přepočítat prsty u vygenerované fotky, říká expertka Číst článek

Na technické úrovni jsou podle Šlerky pořád ještě možnosti, jak rozpoznat, kdo text vytvořil. V budoucnu to ale podle něj nepůjde vůbec.

„Pár lidí, kteří budou mít opravdu jemný cit pro jazyk, asi zůstane. Pokud budou znát projev člověka dlouho předtím a uvidí něco, co je vygenerováno strojem, budou schopni to odhalit. Počítám ale, že stroje budou schopny udělat to samé, pokud budou mít dostatek dat. A popravdě řečeno, zase tolik dat, kromě dat o politicích, spisovatelích a novinářích, nemáme,“ uznává.

Vývoj umělé inteligence přitom probíhá překotným tempem. Ještě na začátku roku 2023 fungovala jen poměrně slabá verze GPT 3.5, na konci prosince ale existují další a další nástroje umělé inteligence, včetně způsobů, jak naklonovat lidský hlas nebo generovat videa z obrázků, připomíná Šlerka překotný vývoj.

Zlepšit komunikaci úřadů

Umělá inteligence umožňuje lidem dělat věci rychleji a efektivněji, díky čemuž mohou ve svých oborech lépe vynikat, připomíná Šlerka a přiznává, že sám tímto způsobem AI využívá pro některé rutinní práce, které k jeho profesi patří. AI se ale podle něj stává i pomocí a berličkou pro ty, kteří dosud zaostávali.

První regulace umělé inteligence. Evropská unie dosáhla předběžné dohody po 36 hodinách jednání Číst článek

„Ti, kteří byli spíše podprůměrní, se najednou díky umělé inteligenci dostávají nad průměrnou úroveň. To znamená, že umělá inteligence může mimo jiné i obrovským způsobem zvýšit celkovou kvalitu všech výstupů, které dostáváme,“ těší ho.

A navrhuje, kde by se mohla AI lépe upotřebit.

„Namátkou bych jmenoval třeba korespondenci státních úřadů, které jsou slohově nedostatečné, protože jsou kombinací pasivní agresivity a nedostatku empatie. A vlastně by stačilo, aby se člověk poradil s umělou inteligencí, jakým způsobem informaci člověku v tíživé situaci podat. Je to drobnost, život by to ale zpříjemnilo nám všem,“ věří Šlerka.

Naše strachy

Dalšími významnými slovy roku 2023 jsou dystopie a deepfake. Šlerka upozorňuje, že to má s rozvojem umělé inteligence spojitost.

„Euroamerická civilizace je sice už dlouho na kulturním a technologickém vrcholu, ale zároveň si přestáváme být jistí, kým jsme,“ vysvětluje.

Součástí této civilizace je totiž schopnost se měnit. „A v této permanentní změně začínáme mýt pochybnosti, kým sami jsme. Teď jsme naše strachy proměnili na technologický přízrak deepfakes. Zatím se toho jen děsíme, ale za čas budeme muset také řešit, co s tím uděláme,“ uzavírá Josef Šlerka.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.