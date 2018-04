Toužíte po novém telefonu? Smartphony ničí planetu rychleji, než kdokoliv předpokládal

Vědci varují před bezmyšlenkovitým nakupováním chytrých mobilů. Celý proces vzniku nového zařízení totiž zanechá stejnou uhlíkovou stopu jako provozování vašeho dosavadního telefonu po dalších deset let. Více se dozvídáme z analýzy amerického časopisu Fast Company, zaměřeného na podnikání, technologie a design. Ottawa 11:05 7. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud celá podpůrná infrastruktura rychle plně nepřejde na zelenou energii, může vznikající internet věcí rychle přerůst spotřebu veškeré další výpočetní techniky a zvýšit celosvětové emise podstatně víc." | Foto: Free-Photos/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Možná byste si místo nového iPhonu měli koupit jen novou baterku do toho starého. Ušetříte tak peníze, ale navíc pomůžete zachránit planetu.

Studii nedávno uveřejnili badatelé z McMasterovy univerzity v kanadském Hamiltonu. Analyzovala uhlíkový dopad informačního a komunikačního průmyslu za roky 2010 až 2020 včetně počítačů, notebooků, monitorů, chytrých mobilů a serverů.

Špatné zprávy

Autoři zprávy došli k nepříjemným závěrům. Ačkoliv svět přešel od velkých stolních počítačů k malým a energeticky úsporným mobilům, celkový environmentální dopad je mnohem horší. Zatímco v roce 2007 představoval informační a komunikační průmysl jediné procento uhlíkové stopy, teď už to je třikrát tolik a do roku 2040 by to mělo být 14 procent. To už bude polovina současného uhlíkového dopadu veškeré světové dopravy.

“...buying one new phone takes as much energy as recharging and operating a smartphone for an entire decade.” RT @FastCompany: #Smartphones are killing the planet faster than anyone expected https://t.co/1dzcsDfyvp pic.twitter.com/Jng4da9eta #tech #environment #green — Stephanie Humphrey (@TechLifeSteph) 28. března 2018

Chytré mobily jsou obzvlášť zrádné z několika důvodů. Vzhledem k průměrně dvouletému životnímu cyklu jsou v podstatě na jedno použití. Problém je, že 85 % až 95 % všech emisí oxidu uhličitého za první dva roky používání zařízení působí sama výroba nového mobilu, zvláště těžba vzácných prvků, které každý smartphone obsahuje. Koupě nového telefonu se svou energetickou náročností rovná tomu, jako kdybyste starý mobil nabíjeli a používali celou dekádu.

Ale dokonce i když si lidé už nové mobily nekupují tak často jako dřív, výrobci spotřební elektroniky se snaží vynahradit si ušlé zisky tím, že prodávají větší a elegantnější telefony.

Výzkumníci zjistili, že smartphony s většími obrazovkami mají citelně větší uhlíkovou stopu než jejich menší předchůdci. Nezávislá studie nedávno ukázala, že při výrobě iPhonu 6s vzniká o 57 % více oxidu uhličitého než při výrobě staršího modelu iPhone 4s.

Navzdory tomu, že Apple i další firmy mají své recyklační programy, „podle našeho výzkumu i jiných zdrojů se zdá, že se recykluje méně než 1 % smartphonů,“ říká Lotfi Belkhir, hlavní autor studie vědců z McMasterovy univerzity.

Vydržte tři roky

V každém případě, pokud si smartphone necháte tři roky místo dvou, slušně si tím vylepšíte uhlíkovou stopu prostě proto, že nikdo nebude muset těžit další vzácné horniny. To je důležitý environmentální poznatek, zvlášť v případě, že vlastníte Samsung nebo Apple. Podobně jako je pro životní prostředí ve skutečnosti lepší nadále používat ojeté benzínové auto, než si koupit nový Prius nebo Teslu, i nechat si starý telefon je zelenější, než si pořídit jakýkoliv nový.

Smartphony představují rychle rostoucí segment informačního a komunikačního průmyslu. Ve skutečnosti jsou ale největším zdrojem emisí oxidu uhličitého servery a datová centra, která budou k roku 2020 vytvářet v rámci tohoto odvětví 45 % emisí. Je to proto, že každé vyhledávání na Googlu, každé načtení Facebooku či každý lehkovážný tweet, který odešleme, musí někde v cloudu zpracovat počítač. A vzhledem k rostoucí popularitě kryptoměn to brzo může být ještě horší.

Ani tady se to bez chytrých mobilů neobejde. Výzkumníci poukazují na to, že to jsou právě mobilní aplikace, které způsobují, že čím dál tím víc potřebujeme nonstop běžící servery. Více telefonů potřebuje více serverů. A když je v cloudu tolik informací, je jasné, že potřebujeme víc telefonů, na kterých poběží ještě lepší aplikace.

Na zelenou

Belkhir říká, že situaci by mohla změnit vládní politika a daně, které by pomohly, aby tyto servery přešly na obnovitelné zdroje energie. A Google, Facebook i Apple už slíbily, že na zelenou energii plně přejdou. Servery Applu na ni už dokonce běží. „Je to povzbuzující. „Ale nemyslím si, že by to mělo na situaci reálný vliv,“ konstatuje Belkhir o těchto snahách.

Pokud to všechno zní jako špatné zprávy, je to proto, že to skutečně jsou velmi špatné zprávy, čteme v časopise Fast Company. A to navíc výzkumníci propočítávali výsledky konzervativně. Pokud zohledníme předpokládaný růst takzvaného „internetu věcí“ se spoustou dalších zařízení v cloudu, vypadá budoucnost ještě černěji.

Jak vědecký tým ve studii upozorňuje, už teď máme spoustu zařízení, která potřebují internet. Od takzvané nositelné elektroniky přes domácí techniku až po auta, náklaďáky a letadla. „Pokud to bude takhle pokračovat… Budeme se muset zamyslet nad tím, jakou dodatečnou zátěž budou – kromě energie spotřebované na jejich výrobu – tato zařízení znamenat pro síťovou infrastrukturu a datová centra,“ píší experti.

„Pokud celá podpůrná infrastruktura rychle plně nepřejde na zelenou energii, může vznikající internet věcí rychle přerůst spotřebu veškeré další výpočetní techniky a zvýšit celosvětové emise podstatně víc, než kolik odhaduje tato studie,“ konstatuje akademický text.

Uhlíkovou stopu současné techniky nemůže vyřešit žádný jeden konkrétní návrhář, společnost nebo vláda. „Pro nás jako spotřebitele by to měl být další důvod, abychom zaváhali předtím, než si pořídíme další lesklou technickou hračku. Měli bychom myslet hlavně na to, že pro dobro celé planety potřebujeme méně nakupovat a více se zajímat o životní prostředí,“ apeluje americký magazín Fast Company.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.