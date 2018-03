Prodej smartphonů po celém světě na konci roku klesl. Poprvé za 14 let

Zájem o smartphony mezi lidmi klesl. Celosvětové prodeje chytrých telefonů se v závěru loňského roku propadly meziročně skoro o šest procent. Jde dokonce o první meziroční pokles za posledních 14 let. Vyplývá to z údajů analytické společnosti Gartner. Stejně tak klesl i odbyt telefonů dodaných do Česka. Praha 15:14 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chytré telefony (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

Lidé už podle prodejců nemění starší telefony za nové modely tak často, jako v minulosti. V řadě případů dnes zákazníci investují do dražších a výkonnějších modelů, které zpravidla vydrží déle.

Pro výrobce telefonů je navíc stále složitější přicházet na trh s novinkami a funkcemi, které by přiměly zákazníky ke koupi nového přístroje, když jim ten starý pořád ještě dobře slouží.

Roli hraje i změna chování operátorů, dodává zástupce analytické společnosti Gartner Lukáš Erben. „Dřív bylo poměrně běžné nabízet zákazníkům dvouleté úvazky, které zahrnovaly i zvýhodněný telefon. Dneska standardní nabídka vypadá tak, že dvouletý úvazek je vázán na nějaké zvýhodnění ceny tarifu a telefony jsou obvykle nabízeny spíše v nějakém splátkovém režimu,“ řekl Radiožurnálu Erben.

Změna chování operátorů

Zákazníci tak nemění telefony pokaždé, když se jim obnovuje úvazek u operátora. I to může mít tedy vliv na pokles prodeje telefonů. O jak výrazný propad jde, popisuje Lukáš Erben.

„Došlo na konci minulého roku vůbec poprvé celosvětové k meziročnímu poklesu prodejů chytrých telefonů. Bylo to o víc než pět procent. Co se týče českého trhu, tam se tenhle trend objevil už o čtvrtletí dříve, tedy už ve třetím čtvrtletí minulého roku, a ten pokles byl výraznější. Bylo to skoro 16 procent meziročně,“ říká.

Přestože v posledním čtvrtletí se trh s mobily propadl, za celý loňský rok prodeje chytrých mobilních telefonů rostly. Lidé si celosvětově pořídili přes 1,5 miliardy přístrojů.

Tlačítkový telefon

Zajímavé ale je, že klasické tlačítkové telefony si mezi zákazníky stále drží oblibu. Obchodníci si to uvědomují, a proto představují staré modely v novém kabátu. Jako tomu bylo třeba loni, když se na trhu znovu objevil model Nokia 3310.

Letos zase budí pozornost model 8110. „Překvapením byl do jisté míry prodej klasických telefonů, které skončily na podobném objemu jako předchozí rok. Váha chytrých telefonů však byla nadále dominantní a představovala 84 procent veškerých prodaných telefonů v České republice za uplynulý rok,“ doplňuje Zdeněk Bárta z analytické společnosti GfK.

Trendem jsou teď hlavně telefony s displejem větším než pět a půl palce. Právě takové smartphony už tvoří skoro 20 procent z celkového prodeje chytrých telefonů.

Samsung, Apple a Huawei

Podle údajů společnosti Gartner jsou nejprodávanější mobily tří hlavních dodavatelů - tedy společností Samsung, Apple a Huawei. A to přesně v tomto pořadí. S velkých odstupem pak následují značky TCL Communications, ZTE a LG. V loňském roce posílila hlavně značka Apple, naopak prodeje telefonů asijských firem jako je Huawei nebo TCL mírně poklesly.

Mobilní telefony z vyšší kategorie každoročně zdražují. A to u všech výrobců. Například poslední iPhone X společnosti Apple stojí v Česku kolem 30 tisíc korun. A třeba poslední novinka společnosti Samung - model Galaxy S9 - stojí zhruba 27 tisíc korun. Což je asi o tři tisíce víc než jeho předchůdce.