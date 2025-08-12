Smyšlené oběti holokaustu a Ježíš z krevet. Facebook zaplavují příspěvky generované umělou inteligencí
Maďarská židovská dívka, která se narodila v roce 1935 a byla zavražděna ještě před svými desátými narozeninami v Osvětimi. Příspěvek na Facebooku je doplněný i o její údajnou černobílou fotografii, nicméně při bližším zkoumání je to obrázek vygenerovaný umělou inteligencí. Na Facebooku je celá řada stránek, které chrlí stovky podobných rádoby historických příspěvků. Proč to dělají, vysvětlují redaktoři v pořadu Antivirus.
„Fotografie té malé holčičky s tmavým mikádem a tmavýma očima na první pohled vypadá jako z moderního digitálního fotoaparátu s nějakým velkým rozlišením. Kromě drobnějších náznaků, jako je mimořádně vyhlazená pleť, nepřirozené prsty na rukou nebo zdeformovaná mašle na hlavě, má dívenka i moderní model tenisek značky Converse,“ popisuje Jan Cibulka.
00:00 / 00:00
Generovanému obsahu na Facebooku se vyhnete jen těžko. Můžete ale používat aplikaci Messenger nebo si nastavit časovač, který sociální síť po nějakém čase vypne, radí redaktoři Antiviru
„Facebooková stránka je podobných příspěvků plná. Kromě fotografií údajných obětí holokaustu přináší i další rádoby historické obrázky a fotky třeba z amerických továren a obchodů nebo evropský venkov,“ doplňuje Jana Magdoňová.
Placené virální příspěvky
Za podobnými příspěvky podle redaktorů Antiviru nestojí snaha vylákat ze sledujících peníze nebo jim něco prodat.
„Stránka jen zveřejňuje smyšlené popisky a generované fotografie, nic neprodává ani nenabízí. Stejně tak nemá ani závratné počty sledujících a velká část příspěvků má jen jednotky reakcí nebo vůbec žádné,“ vysvětluje Cibulka.
„Autorům do hlavy nevidíme, ale nejpravděpodobnějším důvodem je, že občas díky nepředvídatelným facebookovým algoritmům některý z příspěvků zaboduje a získá statisíce nebo miliony zhlédnutí a obrovské množství komentářů. To je to, o co autoři usilují,“ říká redaktorka.
Velká Británie zavedla ověřování věku na sociálních sítích. Může to vést k únikům dat, varuje Antivirus
Číst článek
Facebook totiž platí tvůrcům za virální příspěvky. „Sice to nejsou žádné závratné částky, ale pokud zvládáte tvořit hodně obsahu za málo peněz, tedy rychle a levně, může to být vítaný přivýdělek zejména v chudších zemích,“ doplňuje Cibulka.
„Všechno podporují influenceři, kteří prodávají kurzy, jak na generování takových příspěvků údajně zbohatnout. Asi nemusíme dodávat, že jediný, kdo na tom opravdu bohatne, jsou tvůrci těchto kurzů,“ vysvětluje.
Ježíš z krevet a prezidenti
Ne všechny stránky s generovaným obsahem se ale věnují historii.
„Slavnými virálními obrázky byly různé variace na Ježíše vytvořeného z krevet, údajné fotografie lidí, kteří vyřezávají obří sochy psů. Oblíbená jsou teď i krátká videa z přehlídkových mol, kdy po nich jdou buď malé baculaté děti, nebo prezidenti s partnerkami z nejrůznějších států,“ popisuje Jana Magdoňová.
Facebooku nevadí, že ho lidé zahlcují generovaným a často lživým obsahem. Naopak sám zveřejňuje nástroje, které generování takových materiálů umožňují a tvůrce v jejich zveřejňování navíc motivuje finanční odměnou.
Hráči Call of Duty čelí hackerům. Útoky v prostředí starších online her budou přibývat
Číst článek
„Pro Facebook je totiž důležitý čas, který na stránce strávíte. Čím déle tam lidé jsou, tím více reklam, které Facebook prodává, uvidí,“ dodává Cibulka.
Jestli jde o problém, záleží na tom, co od sociální sítě čekáte, poznamenávají redaktoři Antiviru.
„Pokud se chcete socializovat a třeba číst příspěvky od vašich kamarádů a blízkých, tak těch se na vaší zdi začne zobrazovat čím dál tím méně, zejména pokud si budete chytlavé generované příspěvky prohlížet nebo na ně jakkoliv reagovat. Pak vám je Facebook bude ukazovat čím dál častěji,“ vysvětluje Magdoňová.
Proti takovému obsahu se zároveň téměř nedá bránit. „Přímo na Facebooku se mu vyhnete jen těžko,“ uznává Cibulka. „Nicméně pokud chcete zůstat v kontaktu s lidmi, kteří používají jenom Facebook, pořád můžete používat aplikaci Messenger, která zatím generovaným obsahem tolik zaplevelená není.“
„A pokud máte pocit, že na sociálních sítích trávíte moc času a nedovedete generovanému obsahu odolat, dnešní mobilní telefony umožňují si nastavit časovač, který vám aplikaci sociální sítě po nějakém čase vypne,“ radí redaktorka.