Krádeže na sociálních sítí. Hackeři útočí na uživatele a stránky, kupují reklamy a získávají údaje

Účty na sociálních sítích se stávají oblíbeným cílem hackerů. Dostanou se k citlivým informacím, můžou se snažit okrádat další kontakty majitele účtu nebo kupovat online reklamu s odkazy na zavirované weby. Tento problém se týká hlavně lidí a firem, které na sociálních sítích i podnikají a do reklamy už investují. Praha 5:00 5. září 2021

„Nejdříve mi v noci přišla zpráva, že někdo resetoval moje heslo. O dvě minuty později mi přišla zpráva, že zaznamenali podezřelou akci na mém účtu,“ vyprávěla před časem Mirka Belhová, která na sociálních sítích vystupuje jako Rosa Mitnik a šije kabelky nebo kosmetické taštičky. Hacker ještě v tu noc spustil z jejího účtu placené reklamní kampaně.

„Pravděpodobně to byl nějaký asijský název, ale bylo to napsáno latinkou. A kampaní bylo celkem devět a byly placeny dolary. Ale v českých částkách to bylo zhruba 20 tisíc korun,“ popisuje Mirka.

Facebook vyhodnotil, že reklamní kampaň odkazuje na škodlivé stránky a celý účet zablokoval. Peníze se podařilo po domluvě s bankou druhý den zachránit. Účet na sociální síti ne.

Když hacker ukradl účet Rosa Mitnik, bylo na něm 3000 sledujících. Takových čísel nový účet na facebooku nedosahuje ani rok po krádeži. Svou značku Mirka Belhová budovala na sítích šest let. Není to přitom ojedinělý případ. S krádežemi účtů se setkávají i marketingové agentury, které se svým klientům starají o sociální sítě.

„Setkali jsme se s tím i v podobě té, že někdo ukradl osobní účet, nebo se někdo snažil dostat do bussiness manageru ve facebooku. To znamená, že se snažil dostat ke stránkám a k dalším údajům, třeba karet a podobně,“ říká digitální marketér Tomáš Dvořák ze Socialsharks.

Základem je zabezpečení

Ve vážných případech kontaktovali i policii, většinou se ale snaží domluvit s poskytovatelem sociální sítě.

„Podpora facebooku je v tomhle schopná zakročit. Dokonce v tom případě, že běží reklama, kterou klient nespouštěl. A jsou schopni ty peníze i vrátit,“ doplňuje Dvořák.

Podle Jana Krále, vedoucího oddělení sociálních sítí z agentury Symbio, ale často záleží, jak velký poškozený účet je.

„Čím menšího klienta, značku nebo firmu mám, tím horší je většinou komunikace. Čím větší jsem a čím víc utrácím, tím větší prioritu samozřejmě mám,“ upozorňuje Král.

Základem je účet dobře zabezpečit.

„Minimálně pracovat s dvoufaktorovým ověřením. To znamená, že u facebooku nestačí jedna automatická úroveň, kdy se přehlásím přes profil. Ale je potřeba zadat i náhodně generované heslo, které je v aplikaci nebo v SMS. Případně jde otisk prstu. Také je samozřejmě důležité mít ověřený byznys spojený s facebookem,“ popisuj Jan Král.

Role policie

Policie přesné statistiky, jak velký problém jsou krádeže účtů na sociálních sítích, nemá. Problém to ale je.

„Řešíme. Je to jedna z nejčastějších věcí, kterou vlastně prověřujeme. Je to dost častý trend. Musím říct, že nedokážeme posoudit přesný rozsah, kolik krádeží na sociálních sítích jako takových je, nebo nabourávání účtů. Ale to, co nám je oznámeno, tím se zabýváme a snažíme se najít pachatele,“ říká Ondřej Kapr z odboru hospodářské kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Navíc policie s ukradeným účtem jako takovým pomoct nemůže.

„Policie vám ho určitě není schopna zachránit. Tady v tom případě budete muset jednat přímo s poskytovatelem sociální sítě nebo s poskytovatelem e-mailové schránky,“ doplňuje Kapr.

Dopadnout pachatele je v tomto případě podle Ondřeje Kapra velmi obtížné.