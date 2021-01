Raketový nástup a nyní pád. Sociální síť Parler, kterou si oblíbili američtí konzervativci, je nedostupná

Sociální síť Parler, jež je oblíbená mezi americkými konzervativci, je od pondělního rána nedostupná. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na server Down For Everyone Or Just Me, který monitoruje internetovou aktivitu. Parler čelí tlaku technologických společností, aby více moderoval příspěvky vyzývající k násilnostem.

