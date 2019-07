Hit, nebo hrozba? Díky FaceApp virtuálně zestárnete, podle kritiků ale mohu být zneužita osobních data

Ruskou aplikaci FaceApp, která umožňuje grafickou manipulaci s portréty uživatelů sociálních sítí, užívají desítky milionů lidí po celém světě, včetně Česka. Díky ní mohou virtuálně zestárnout, omládnout nebo si vyzkoušet, jak by vypadali jako druhé pohlaví. Experti varují, že zároveň ale lidé společnosti dávají souhlas s užitím nahraných fotografií a jmen pro jakékoliv účely, kdekoliv na světě, na neomezenou dobu. Washington 16:40 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nyní si aplikace FaceApp popularitu získala hlavně proto, že díky speciálnímu filtru tvář zobrazených osob virtuálně zestárne. | Zdroj: Profimedia/FaceApp/koláž iROZHLAS.cz

Šéf společnosti Jaroslav Gončarov uvedl, že si aplikaci, která využívá umělé inteligence, opatřilo 80 milionů uživatelů. FaceApp ale není žádnou novinkou. Pozornost uživatelů sociálních sítí i kritiků upoutal už v minulosti.

Aplikace byla podle ruských médií vytvořena před dvěma roky firmou Wireless Lab sídlící v Petrohradě. Vloni se dostala na stránky médií kvůli filtrům, které mění etnicitu lidské tváře. Po kritice, že jde o podněcování rasismu, byly filtry odstraněny.

O FaceApp a obecných hrozbách podobných aplikací mluvit na Radiožurnálu odborník na kyberbezpečnost Aleš Špidla. Poslechněte si celý rozhovor

Nyní si popularitu získala hlavně díky speciálnímu filtru, po jehož použití tvář zobrazených osob virtuálně zestárne. Terčem kritiky však není způsob, jakým aplikace fotky upravuje, ale další uložení a zpracování získaných dat.

Aplikace totiž se souhlasem uživatelů získává práva k tomu, aby s nashromážděnými daty dělala, co chce, píše americký Forbes.

Podle webu The Verge, který se věnuje technologiím, aplikace s daty uživatelů nedělá nic až tak neobvyklého – nebo se o tom alespoň zatím neví. V mobilních zařízení tak uživatelé mohou mít víc podobných aplikací.

„Diskuse kolem FaceApp znovu obrací pozornost k praktikám technologickým společností, které jsou víc invazivní, než si uživatelé uvědomují,“ stojí v článku, který se zaobírá mimo jiné tím, co se s nahranými fotografiemi děje dál.

Podle odborníka na kyberbezpečnost Aleše Špidly úspěch aplikace svědčí to o tom, že lidé nemají tušení, jak se zachází s jejich osobními údaji. „Neví, co se všechno dá s tou fotkou udělat, jak se dají pomocí takových fotografií například zfalšovat doklady,“ vysvětluje Radiožurnálu s tím, že by si lidé měli uvědomovat rizika používání podobných aplikací.

48 hodin a dost?

Petrohradská firma podle moskevského rozhlasu tvrdí, že získané informace nikomu nepředává ani neprodává. Fotografie uživatelů, které průběžně shromažďuje, skladuje na vnějších úložištích mimo ruské území a po 48 hodinách je údajně maže.

Podle Špidly je to ale těžko ověřitelné. „Je to otázka toho, jak moc té firmě věříte. Běžný uživatel si to těžko ověří a musí věřit licenčnímu jednání,“ říká.

Zástupci aplikace pro server TechCrunch uvedli, že společnost přijímá také žádosti na smazání uživatelských dat ze svých serverů. Ačkoliv je jejich tým v současné době přetížen, uživatelé mohou zažádat skrze aplikaci samotnou.

„Samozřejmě nevíme, zda FaceApp opravdu fotky smaže, ale pamatujme si, že své fotky nahráváme na servery různých společností neustále. Jediný rozdíl je, že v tomto případě, na rozdíl od Facebooku nebo Googlu, jde o aplikace z Ruska, a tak se k ní pojí zášť vyvolaná americkým postojem k této zemi,“ pokračuje článek The Verge.

Obavy amerických demokratů

Americký senátor Chuck Schumer ve čtvrtek požádal Federální úřad pro vyšetřování (FBI), aby se FaceApp zabýval, píše agentura Reuters. Schumer, který je vůdcem demokratické menšiny v Senátu Kongresu USA, má podezření, že program ohrožuje národní bezpečnost a právo Američanů na soukromí.

Schumer se obává, že získaná data se mohou dostat do rukou ruských bezpečnostních složek nebo i cizích vlád. Uživatelé ztrácejí kontrolu nad svými osobními údaji a tvůrce aplikace je neinformuje o jejich dalším osudu.

Na úskalí spojená s užíváním aplikace, a na její ruský původ, už upozornilo vedení Demokratické strany prezidentské kandidáty, kteří se příští rok ve volbách hlavy státu chtějí postavit republikánu Donaldu Trumpovi.

„Když pan senátor brojí proti FaceApp, měl by dělat to samé proti Facebooku a jiným sociálním sítím, jako je třeba Instagram, kam posíláte své fotografie,“ uvádí ve vysílání Radiožurnálu odborník na kyberbezpečnost Aleš Špidla.