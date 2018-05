Lidé tráví až příliš času u mobilních telefonů. Výrobci chtějí zakročit, připravují speciální funkce

Práce na počítači a brouzdání po internetu lidem ukusuje stále větší kus života. Do monitorů hledí většina lidí v práci, aby pak blikající obrazovku vyměnili za o něco menší displeje telefonů. Závislosti na mobilech a internetu si už všímají i velké firmy a chystají se lidem domluvit. Praha 18:55 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální sítě (ilustrační foto) | Foto: LoboStudioHamburg/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Softwarové společnosti připravují speciální funkce, jakými chtějí lidi na závislost upozornit. Některé jsou poměrně vlídné - prostě jen počítají čas strávený v aplikaci. Jiné jsou o něco drastičtější.

Podobné nástroje správy času připravuje hned několik firem. Jednou z nich je i známý žrout času Instagram. Projíždění nekonečného feedu plného naleštěných obrázků se může snadno protáhnout i na dlouhé desítky minut.

Nová verze Instagramu bude shromažďovat statistiky využití aplikace a bude počítat, kolik času uživatel zíráním do displeje stráví. Jak přesně bude funkce vypadat, zatím není jasné. Společnost novinku zatím oficiálně neoznámila. CEO Instagramu Kevin Systrom ale potvrdil, že na funkci pracují.

Na osvětu ohledně závislosti se chystají i další firmy. Jsou to například i výrobci dvou nejpoužívanějších operačních systémů pro mobilní telefony. Google chystá funkce správy času pro novou verzi Androidu a Apple pro nejnovější verzi iOS.

Připravovaný Android s pracovním názvem P nabídne hned několik funkcí, které pomůžou uživateli spravovat čas strávený u telefonu. Google tento systém nazval Digital Well Being. Kromě počítače času zapnutého displeje půjde i nastavit to, kolik času denně jste ochotni strávit u jednotlivých aplikací. Pokud čas vyčerpáte, telefon vás nejdřív upozorní a pak aplikaci uspí.

Rodiče budou mít taky možnost nastavit rodičovský zámek, který dětem zabrání, aby promrhaly dlouhé hodiny s telefonem v ruce. A objeví se i funkce vhodná pro lidi, kteří se nedokážou dostat do postele včas. Půjde nastavit hodinu, po které se telefon přepne do režimu nerušit, displej zšedne a bude tak uživateli neustále připomínat, že porušuje své předsevzetí.