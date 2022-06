Omezování svobody slova kvůli sociálním sítím? ‚Čím dřív si to vyjasníme, tím líp,‘ reaguje Koubský

Měly by mít sociální sítě jako Facebook, Twitter nebo Youtube právo smazat příspěvky svých uživatelů, které jsou z jejich pohledu nevhodné? Tuto otázku aktuálně řeší federální americký soud, který posuzuje zákon státu Texas. „Ten zakazuje sociálním sítím mazat obsah založený na názoru uživatele,“ vysvětluje David Slížek ze serveru Lupa.cz. Praha 14:33 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Twitter Donalda Trumpa | Zdroj: Profimedia

Impulsem k prosazení zákona, podle něhož by sociální síť nemohla mazat příspěvky svých uživatelů, bylo mimo jiné zablokování Donalda Trumpa na twitteru po násilnostech v Kapitolu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Omezování svobody slova kvůli sociálním sítím? „Čím dříve si to vyjasníme, tím lépe,“ říká Koubský

„Odpůrci zákona, zejména provozovatelé sociálních sítí, namítají, že by tímto zákonem byli nuceni šířit i případný nenávistný nebo extremistický obsah,“ přibližuje argument proti zákazu Slížek.

Zákon byl v Texasu nedávno schválen. Jeho účinnost ale v těchto dnech zablokoval Nejvyšší soud Spojených států amerických.

„Je to spor o to, jak široce má být definována svoboda slova v době sociálních sítí. Jestli má být její šířka taková, na jakou jsme si za posledních sto let v rámci demokracie na západě zvykli, nebo jestli se má nějakým způsobem omezit,“ komentuje dění redaktor Deníku N Petr Koubský.

„Facebook a Twitter jsou de facto veřejným prostorem.“ Petr Koubský

Regulace by se i podle zákona neměla týkat veškerého virtuálního prostoru, ale jen těch největších sociálních sítí.

„Facebook a Twitter jsou de facto veřejným prostorem, přestože mají soukromé firmy jako své provozovatele. Je to ale naprosto otevřený systém, kam se může přihlásit každý a který má obrovský dopad na fungování veřejného života,“ říká Koubský.

Jádrem sporu přitom ve většině případů není samotná myšlenka moderování obsahu sociálních sítí, ale aplikování konkrétních pravidel.

„Co už je nenávistný projev a co není? Co je nepřípustné omezení svobody? To jsou složité věci, které nicméně bude potřeba vyřešit. Politická diskuse by měla být co nejjasnější, v co nejjednodušších pojmech, tak aby se dala odfiltrovat demagogie, kterou používají zastánci obou stran tohoto důležitého sporu,” radí redaktor Deníku N a dodává:

„Čím lépe si to dokážeme jako společnost vyjasnit a čím dříve to uděláme, tím lépe. Není to totiž jen problém Texasu. Je to ukázka toho, o čem se bude nebo by se mělo debatovat na západě úplně všude.“

Hrozí nám blackout?

Až 5,5 milionu odběrných míst čeká v následujících letech výměna elektroměru. Nové, takzvané chytré měřáky mají energetickým firmám umožnit například odečet stavu elektroměru na dálku.

Chystanou novinkou se už ale zabýval i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

„Ten varoval před nasazováním chytrých elektroměrů ze zemí mimo Evropskou unii, OECD nebo NATO. Podle úřadu mohou u zařízení výrobců z nedůvěryhodných zemí hrozit velké problémy. Kromě odesílání chybných dat by mohlo dojít k odpojení elektřiny v odběrném místě. A v případě hromadného odpojení i k narušení stability celé přenosové soustavy neboli k blackoutu,“ popisuje výhrady úřadu Slížek.

Hrozbu přitom úřad hodnotí jako pravděpodobnou či velmi pravděpodobnou. „Chytrý měřák je počítač připojený k internetu, ovladatelný na dálku. Dává opravdu možnost až vypnout přívod elektřiny do přípojného místa. Tím nechci říct, že výrobci mimo EU jsou cílení záškodníci. Vtip je v tom, že jakmile tato možnost jednou existuje, tak se na ni zřejmě musí brát z hlediska bezpečnosti v současném světě ohled,“ věří Koubský.

„Když člověk nakupuje sám pro sebe, řídí se principem předběžné opatrnosti. Pokud mám na vybranou, nakupuji od takového dodavatele, kterému věřím, že mě neošidí nebo že se třeba potravinou neotrávím. Je logické, že tímto způsobem postupuje i stát a že vydává v tomto smyslu doporučení a varování,“ chválí přístup úřadů redaktor Deníku N Petr Koubský.

Poslechněte si celou debatu Davida Slížka s Petrem Koubským. Společně probrali také rozsáhlý hackerský útok na Kostariku nebo obavy představitele Saudské Arábie z vraždy ve virtuálním metaverzu.