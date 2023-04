Sociolog: S pětinou profesí umělá inteligence neudělá nic, jinde podle studií dokáže zastat polovinu činností

Rychlý vývoj v oblasti umělé inteligence vzbuzuje řadu otázek. Odborníci debatují o možném využití do budoucnosti, zjednodušení pracovních činností i pozicích, které umělá inteligence může nahradit. „Pomocnému dělníkovi nebo lesníkovi umělá inteligence moc nepomůže, ale v 80 procent profesí by podle odhadů mohla umělá inteligence zastat alespoň 10 procent činností,“ říká v pořadu Život k nezaplacení sociolog Daniel Prokop. ŽIVOT K NEZAPLACENÍ Praha 13:45 5. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nový model ChatGPT profesní zkoušky dokáže udělat s 80% správností, jak ukazuje studie,“ říká sociolog Daniel Prokop. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ani jeden z nás není úplně věrozvěstem umělé inteligence. Spíše pozorovatelem. Co tedy pozoruje sociolog, když vývoj sleduje spíše z toho úhlu, kde může v sociální nebo vzdělávací oblasti umělá inteligence pomoci?

Sleduji možné dopady na trh práce. Nyní vyšla studie v Americe, která zkoumala, kolik z činností v jednotlivých profesích umělá inteligence může vykonávat.

V Americe mají mnohem víc typů profesních zkoušek než v Česku. Nejen právníci, ale třeba i stavební inženýři mají své profesní zkoušky.

Nový model ChatGPT profesní zkoušky dokáže udělat s 80% správností, jak ukazuje studie. Vědci zkoumají, kolik různých profesí dokáže převzít.

Odhadují, že zhruba s 20 % profesí neudělá nic. Pomocnému dělníkovi nebo lesníkovi umělá inteligence moc nepomůže, ale v 80 % profesí by podle odhadů mohla umělá inteligence zastat alespoň 10 % činností. V pětině profesí může vykonávat až polovinu činností.

Ne že by úplně nahradila lidi, ale v řadě profesí by pravděpodobně mohlo dojít k tomu, že místo šesti pracovníků budou tři nebo čtyři, kteří umí využívat umělou inteligenci na pomocné úkoly. To se může týkat právníků, novinářů, sociologů nebo překladatelů.

Pravděpodobně to bude směřovat spíš k tomuto hybridnímu modelu, místo hodně lidí jich budete mít dlouhodobě dvě třetiny a pomoc umělé inteligence. To je odhad autorů článku, který vznikl v posledních týdnech.

První linie poradenství

Bude zajímavé sledovat, co to s člověkem udělá, protože se samozřejmě asi promění i přístup ke vzdělávání a k učení. Tak uvidíme, jak budeme za 10, 15 let používat mozek. Pokud ho budeme používat.

Určitě bude velká výzva, jak to zařadit na vysokých školách a v profesích, které jsem zmiňoval, aby se to vžilo efektivně. Řešit se to bude i na základních školách. Hodně záleží na tom, jak umíte dělat ty „prompty“, tedy jak se umíte ptát například ChatGPT.

Řada věcí ve vzdělávání a v sociální oblasti je založená na poradenství, které sumarizuje nějakou složitou matérii textů a zákonů do rad. Myslím si, že umělá inteligence může pomoci třeba v první linii dluhového poradenství, kdy se lidé zajímají, jestli je smlouva napsána dobře, jaká jsou v ní rizika, co mají dělat a podobně.

Může také poradit školám v orientaci v normách a podobně. V těchto oblastech může pomoci – v první linii poradenství a v kontaktu s věcmi, ve kterých se většina lidí neorientuje.

