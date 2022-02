Záchrana už nemusí trvat hodiny. Unikátní český software usnadňuje pátrání po ztracených lidech

Jsme v takzvaném velitelsko-štábním vozidle. Je to velká modrá dodávka, jakási pojízdná kancelář, ze které policisté záchranné akce řídí. Spolu se mnou je tu Vladimír Makeš z královéhradecké krajské policie. Právě on byl u vývoje softwaru Pátrač už od začátku.

Software Pátrač | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

„Jeden ze základních požadavků byl, aby to bylo co nejinteraktivnější, nejjednodušší a ulehčilo to práci,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Na startu každé akce velitel vyplní šest základních věcí. Třeba to, kdy a kde byl pohřešovaný viděn naposledy, jestli je to malé dítě nebo člověk trpící Alzheimerovou chorobou.

Na základě toho dokáže systém - i s ohledem na náročnost daného terénu - vypočítat, kam a s jakou pravděpodobností se ztracený mohl dostat.

Celou oblast pak rozdělí do sektorů. To, co dříve trvalo i několik hodin, je díky němu hotové za pár sekund. Právě čas je přitom při hledání ztracených lidí zásadní, často jde o život.

Spolupráce s kynology

Pátrač také dokáže svolat nejbližší kynology, kteří mají atest na hledání pohřešovaných.

Velitel akce pak má přesný přehled o tom, který sektor už byl prozkoumaný. A to díky tomu, že hledači mají buď mobilní aplikaci, nebo GPS přístroje. Ty můžou mít nejen kynologové, ale na obojku také psi.

„Trasuje se tak pohyb psa, který pracuje na volno. GPS ukazuje, kde se pes pohyboval, kde bychom se mohli ještě podívat a na kterou oblast je potřeba se ještě soustředit,“ popisuje psovod královéhradecké krajské policie Michal Záruba se svým belgickým ovčákem Rastym.

Ostrý test

Software začínají postupně využívat jednotlivá krajská policejní ředitelství. Pomohl třeba loni na podzim na Domažlicku, kdy se do hledání německé dívky zapojilo 600 lidí. Našli ji za dva dny.

„Objevilo se slepé místo, kam psovodi ještě nedošli a ona tam byla,“ vzpomíná hlavní řešitelka projektu Helena Chaloupková z České zemědělské univerzity v Praze.

Vývoj programu trval několik let. Díky tomu vědci získali třeba i nová data o pátracích psech. „Je důležité sledovat zvířata, co s nimi dělá dlouhodobá zátěž. Byli jsme poměrně překvapení, co tito psi vydrží. Samozřejmě, jsou trénovaní, ale stačí jim třeba jen hodinová přestávka, aby nabrali síly.“

Pátrač se neustále zdokonaluje. Vývojáři například doplňují statistiky o akcích v minulosti, aby výpočty byly stále přesnější.

„Vycházíme ze statistik, kdy víme, že nějaký typ osoby se od místa, kde byla naposledy spatřena, dostane do určité vzdálenosti. Pokud se pohybuje přes problematická místa, pohybuje se pomaleji. Pak vznikají kruhy, které se ještě deformují na základě terénu,“ vysvětluje geoinformatik Jan Růžička.

Kynologové královéhradecké krajské policie | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas