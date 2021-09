Soud podpořil vývojáře her Epic Games ve sporu s Apple. App Store musí odstranit platební omezení

Americký soud nařídil společnosti Apple, aby odstranila část omezení v jejím obchodě s aplikacemi App Store v rámci sporu mezi výrobcem iPhonů a vývojářem her Epic Games. Rozhodnutí ohrožuje jeden z největších příjmů Applu a mohlo by vývojářům aplikací ušetřit miliardy dolarů, upozornila agentura AP. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová však současně uvedla, že nezjistila, že by Apple měl monopol na dílčím trhu mobilních herních transakcí.

New York 18:58 10. 9. 2021 (Aktualizováno: 19:23 10. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít