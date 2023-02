SpaceX chce omezit satelitní síť Starlink na Ukrajině. Musk ukazuje nepochopení konfliktu, říká Koubský

Firma SpaceX podnikatele Elona Muska chce omezit používání své satelitní sítě Starlink pro vojenské účely na Ukrajině, informovala o tom britská BBC. Podle provozní ředitelky SpaceX Gwynne Shotwellové válečné využití porušuje podmínky služby. Ukrajinská armáda satelitní připojení totiž využívá nejenom pro vlastní komunikaci, ale údajně také pro navádění dronů na pozice ruské armády. Praha 19:30 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Zdroj: Profimedia

SpaceX podle Shotwellové podnikla kroky k omezení možností ukrajinských sil využívat Starlink útočným způsobem. Neřekla ale, co to znamená, a ani neuvedla žádné další podrobnosti.

K celé situaci se poté na Twitteru vyjádřil i Elon Musk, který napsal, že satelity Starlink jsou stále zásadním komunikačním prostředkem ukrajinské armády, a to zejména na frontě, kde žádné internetové připojení není, ale že jeho firma neumožní eskalaci konfliktu, který by mohl vést k třetí světové válce.

Podle Petra Koubského, redaktora Deníku N, je od firmy a od Elona Muska obrovské pokrytectví předstírat, že když už je daná technologie na Ukrajině k dispozici, tak že se bude používat pouze k tomu, aby si vojáci mezi sebou povídali.

„Samozřejmě od samého začátku se možnost přesného navádění snažila ukrajinská strana použít i přímo v bojových operacích nejrůznějšími způsoby. A je to dostatečně známo, oni se tím nijak ani netajili. Dokonce si myslím, že Muskovi několikrát výslovně děkovali za to, že jim právě toto umožnil. Když je ta technologie jednou k dispozici, tak bojující strana, která je navíc v nouzi a pod tlakem, se ji bude bezpochyby snažit tímto způsobem využívat,“ říká Koubský.

Povrchní úroveň neutrality

Ve Spojených státech se ale nyní objevila jiná firma, která se snaží připravit podobnou nabídku jako Starlink, a i když omezení sítě Starlinku bude pro Ukrajinu z praktického hlediska velká nepříjemnost, existuje šance, že jí bude nabídnuta pomoc od jiné společnosti.

„Řekl bych, že jestli je za tímto rozhodnutím opravdu Elon Musk a předpokládá se, že ano, tak opět předvádí značnou míru nepochopení ukrajinského konfliktu, což v jeho případě není poprvé,“ míní.

Ukrajinská reakce na oznámení firmy byla rychlá. Představitelé Ukrajiny řekli, že by si společnost měla vybrat, kterou stranu válečného konfliktu podporuje. Ovšem tím, že omezí ukrajinským silám přístup k satelitní síti, naprosto otevřeně podporuje druhou stranu.

„Firma by ve své podstatě mohla zůstat v rámci válečného konfliktu i neutrální, ale musela by dodávat svoji technologii oběma stranám úplně stejně, anebo ji kompletně vypnout. To je ale taková povrchní úroveň neutrality, protože to znamená, že tím dává výhodu straně, která to dovede nějak obejít, technologicky se přizpůsobit, a tu druhou tím tedy firma diskriminuje,“ vysvětluje.

V tomto případě se diskriminovanou a slabší stranou stala Ukrajina, protože Rusko má vlastní satelitní systémy, které umožňují přesné navádění, za to Ukrajina je mnohem více závislá na vnějším dodavateli.

„Myslím si, že je především potřeba rozlišovat v každém válečném konfliktu, kdo je agresor a kdo napadená strana, která se v tuto chvíli brání. Mluvit o Ukrajině jako o straně vedoucí útočnou válku, je vzhledem k tomu, že se bojuje výhradně na jejím území, logicky vzato nesmysl,“ dodává.

