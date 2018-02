Muskova Tesla už zdolala ve vesmíru přes 3,5 milionu kilometrů, do roka z ní bude kostra

O první vesmírný elektromobil se zajímá nespočet lidí. Tesla Roadster, kterou vyslal do vesmíru americký miliardář Elon Musk, vzbuzuje stejný zájem, jako samotná raketa Falcon Heavy, která ji do kosmu umožnila vynést. Na to, jaký osud elektromobil čeká, kolik urazí kilometrů, kam až může doletět nebo kolik má vlastně na tachometru, se neptají jen amatérští nadšenci, ale i vědci. Mezi Zemí a Marsem 11:05 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobil značky Tesla, který se vypravil do vesmíru | Foto: SpaceX

Nový fenomén už dal vzniknout i speciálním webovým stránkám wheresiroadster.com, kde lze nalézt spoustu zajímavých informací. Například to, že Tesla má už ve vesmíru „najeto“ přes 3,5 milionu kilometrů a nepřímou spotřebu zhruba litr paliva na 72 kilometrů cesty.

Mluvit o spotřebě paliva v souvislosti s elektromobilem se do jisté míry může zdát jako paradox. Energetický analytik Matt Chester vzal ale v úvahu množství paliva, které spálila raketa Falcon Heavy, která auto vynesla do vesmíru a uvedla ho do pohybu.

Vědci z americké University of Colorado v souvislosti s obrovským množstvím propáleného paliva upozornili i na možné dopady na životní prostředí.

Kromě vlivu na globální oteplování by mohlo více takových raketových startů poškodit ozonovou vrstvu. Nemluvě o prachových částicích, které se dostávají do atmosféry.

Kam až Tesla ve skutečnosti doputuje, je otázkou. Mohla by se dostat až do pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Její dráhu ale mohou ovlivnit další kosmická tělesa. Podle chemika Williama Carrolla by navíc do roka z auta měla zbýt jen kovová kostra.

Další starty raket jsou ale samozřejmě v plánu. Podle Muska by společnost SpaceX měla do půl roku vyslat na oběžnou dráhu několik amerických armádních satelitů a později také telekomunikační satelity saúdskoarabské firmy Arabsat.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6. února 2018