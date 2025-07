Spojené státy zažívají návrat telefonních budek, pomáhají v oblastech bez signálu

Podle serveru Good News Network za projektem stojí letecký inženýr Patrick Schlott. Uprostřed lesů, kde sám žije, lidem nefungují mobily. „Jednoho dne jsem si řekl, wow, vždyť v okruhu 16 kilometrů není žádný signál,“ řekl Schlott. Do této hluché oblasti proto nainstaloval několik starých telefonních budek, které za 100 až 500 dolarů nakupuje na internetu nebo bleších trzích.

Schlott agentuře AP řekl, že jeho telefony fungují zdarma, bere projekt jako veřejnou službu. Každý automat je připojený ke kabelovému internetu i telefonní lince. Signál se přenáší analogově, takzvaně po drátě. V případě, že by něco nefungovalo, stačí vytočit 0 a automat se spojí se Schlottovým mobilem, sám říká, že je něco jako někdejší spojovatel.

„Cítím se bezpečněji. Když jsou děti venku, můžou se dostat do nějaké nouzové situace. Ten telefon jim může pomoci. Myslím si, že je to skvělá služba,“ řekla AP Hannah McClainová. Provozovatel za každou budku ze svého platí měsíčně 2 až 3 dolary, zhruba na 5 dolarů pak vyjdou všechny hovory. Rád by bezplatný provoz zachoval dál, hledá ale i sponzory s tím, jak se služba rozšiřuje po Vermontu.