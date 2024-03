Společnosti nerespektují pravidla. Evropská unie začala vyšetřovat firmy Apple, Google a Meta

Meta, Apple i Google své kroky obhajují s tím, že pravidla zavedená v nařízení DMA dodržují. „Komise má podezření, že opatření zavedená těmito strážci přístupu zaostávají za efektivním plněním jejich závazků podle DMA,“ napsala komise. Ta plní v EU mimo jiné i roli antimonopolního úřadu.

Za strážce přístupu neboli gatekeepers označila komise loni v září šest velkých internetových společností, které musejí splňovat pravidla digitální normy DMA.

Pět firem je ze Spojených států, a to Apple, Google, Microsoft, Amazon a Meta, šestou je čínská společnost ByteDance, která vlastní platformu TikTok. Globální digitální firmy musejí dodržovat nová pravidla, jejichž smyslem je lépe ochraňovat podnikání jejich menší konkurence.

„Nařízení o digitálních trzích začalo platit 7. března. Už měsíce diskutujeme se strážci přístupu, abychom jim pomohli přizpůsobit se, a již nyní vidíme změny, které se dějí na trhu,“ uvedl eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

„Nejsme však přesvědčeni, že řešení od firem Alphabet, Apple a Meta respektují jejich povinnosti týkající se spravedlivějšího a otevřenějšího digitálního prostoru pro evropské občany a podniky. Pokud by naše vyšetřování dospělo k závěru, že nedochází k plnému dodržování DMA, mohou čelit vysokým pokutám,“ dodal Breton.

Evropská komise nyní zkoumá, zda Apple a Google zcela dodržují pravidla nařízení DMA, která mimo jiné vyžadují, aby technologické společnosti umožnily vývojářům aplikací nasměrovat uživatele na nabídky dostupné mimo jejich obchody s aplikacemi. Komise má obavy, že tyto dvě společnosti využívají různých omezení, včetně účtování poplatků, čímž brání aplikacím ve volném propagování nabídek.

Today, we've opened five non-compliance investigations under the Digital Markets Act.



It concerns:

🔹Alphabet’s rules on steering in Google Play

🔹Alphabet’s self-preferencing on Google Search

🔹Apple’s rules on steering in the App Store

🔹Apple's choice screen for Safari… pic.twitter.com/kiZ7sLQa8B