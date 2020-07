Během karantény přibylo špehovacích aplikací, upozorňuje výrobce antivirů

Herní svět řeší dilema: pro některé je brutální lesbická hrdinka příliš, jiní hru The Last of Us 2 opěvují

Čtyři miliony prodaných kopií a řada absolutních hodnocení. To je bilance, kterou se zatím pyšní hra The Last of Us Part 2. Postapokalyptický příběh ze Seattlu ale vyvolal i vlnu kritiky.