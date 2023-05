Sledování pomocí aplikací je stále rozšířenější. Do telefonu je často protějšku instalují partneři

Zahlcování zprávami, kontrola telefonu bez souhlasu majitele nebo sledovací aplikace. I s takovými formami kontroly a nátlaku pomocí moderních technologií se čím dál častěji setkávají odborníci z organizací, které pomáhají obětem domácího násilí. Kybernásilí ve vztazích se objevuje jak mezi dospělými, tak mezi náctiletými. Pomoci by měla větší prevence a osvěta už na školách. Praha 8:10 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace dokážou na dálku sledovat i polohu telefonu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jednou z charakteristik násilných vztahů je právě zneužívání kontroly a moci. A v dnešní době jsou k tomu moderní technologie, telefony a další zařízení velmi nápomocny,“ říká ředitelka centra Rosa Branislavou Marvánovou Vargovou v malé, útulné místnosti, kde se obvykle schází s oběťmi domácího násilí.

„Je to velmi časté. Ať už je to kontrola telefonu, vyžadování přístupových hesel do telefonu, ale jsou to i další různé formy jako sledovací aplikace,“ říká.

Právě sledovací aplikace neboli takzvané stalekrware jsou v České republice v posledních třech letech na vzestupu. Podle společnosti Gen, dříve Avast, narostlo v Česku za poslední tři roky riziko, že se uživateli objeví v telefonu o zhruba 600 procent, zatímco celosvětově je to přibližně o 290 procent.

„Když už je v telefonu, tak dokáže nahlížet do sms zpráv nebo fotek, dokáže sledovat polohu uživatele. Některé pokročilejší formy dokáží na dálku zapínat mikrofon,“ přibližuje bezpečností expert firmy Gen Jakub Vávra.

Podle Vávry sledovací aplikace do telefonu svého protějšku často instalují žárliví partneři. Cílí na ně i reklamy na internetu. „Viděli jsme formu reklamy, kde to i nabádá k tomu, že pokud si nejste jisti, jestli vás vaše partnerka podvádí, tak si stáhněte tuhle aplikaci do telefonu a tím to zjistíte.“

Kyber-stalking stejně jako další formy kybernásilí se přitom netýkají jen vztahů dospělých, doplňuje Branislava Marvánová Vargová. „Vidíme, že se velmi rozšiřuje velmi také ve vztazích náctiletých nebo v prvních romantických vztazích, kdy spolu dva chodí."

Předejít takových situacím by měla pomoci větší prevence a osvěta. Usiluje o to akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na roky 2023 a 2026.

„Akční plán řeší kybernásilí ve vztahu ke kyberšikaně, k sexuálnímu zneužívání v kyberprostoru, ke kyberstalkingu a také k nekonsenzuálnímu sdílení intimních záznamů, což je opravdu velké téma,“ potvrzuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Podle Laurenčíkové mají negativní zkušenosti i děti. Proto by měla osvěta začít už na základních školách. „Snažíme se o to, aby se žáci a žákyně základních a středních škol v budoucnu vždy s tímto tématem potkali. To znamená ochrana před násilím a kybernásilím, jak se případně nestat obětí a kde hledat pomoc. Tato témata budou muset být integrální součástí curicula a všechny děti na všech školách by měly být v těchto tématech v budoucnu vzdělávány,“ vysvětluje.

Zlepšit se má do budoucna také vzdělávání profesních skupin, které se s oběťmi domácího násilí nebo kybernásilí setkávají. „Zároveň jsou zde také další úkoly zaměřené na vzdělání pracovníků a pracovnic sociálně-právní ochrany dětí a také na vzdělávání a rozšiřování kompetencí policie rozeznat různé formy genderově podmíněného kybernásilí a efektivně a citlivě zasahovat v těchto případech,“ dodává Laurenčíková.

Upravit by se mohla také stávající legislativa, tak aby zajistila efektivnější prevenci a také efektivnější ochranu obětí kybernásilí. V současnosti je akční plán v mezirezortním připomínkovém řízení. Vláda by se jím měla společně návrhem nového zákona o ochraně před domácím násilí zabývat do konce června.