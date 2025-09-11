Stavební řízení nebo registr eTurista. Co dalšího se státu ve snaze o digitalizaci nepovedlo?
Co jste dřív zařídili pouze při osobní návštěvě úřadu, to už dnes zvládnete v některých případech i online. Podle Digitální a informační agentury je ze sledovaných 6100 služeb veřejné správy takhle dostupná zhruba pětina. Stále ale zůstávají ale takové oblasti, kde se zatím digitalizace nepovedla tak, jak stát původně plánoval. Platí to třeba u elektronické sbírky zákonů nebo u systému stavebního řízení.
„Nejsme schopni se do toho systému přihlásit tak, aby se v něm dalo pracovat,“ reagoval loni v červenci na nový digitální systém stavebního řízení Pavel Macur z brněnského úřadu.
00:00 / 00:00
Stavební řízení nebo registr eTurista. Co dalšího se státu ve snaze o digitalizaci nepovedlo?
Systém ministerstva pro místní rozvoj měl propojit právě úřady se stavebníky a projektanty. Místo toho však kolaboval a chyběly mu i základní funkce. Problémy při spuštění hlásili úředníci po celé republice. Vláda tak nakonec systém záplatovala a vývoj zastavila.
Ne úplně úspěšný pokus o digitalizaci za sebou má také ministerstvo vnitra, které už 12 let vyvíjí systémy e-Sbírka a e-Legislativa. Jejich cílem je digitalizovat tvorbu a zveřejňování zákonů.
Jak se však ukazuje, stát za ně dal už necelou miliardu korun, což je skoro dvojnásobek původně odhadované ceny. Nedávno pak ministerstvo přiznalo, že je bude muset znovu upravovat, o čemž v srpnu informoval Radiožurnál.
Dalším příkladem neúspěchu může být chystaný registr eTurista, který je opět pod křídly resortu pro místní rozvoj se stal mimo jiné terčem kritiky kvůli obavám ze zásahu do soukromí.
Bankovní identita, Moje ID nebo mobilní klíč e-governmentu. Totožnost mohou lidí prokázat online
Číst článek
Ani již plně funkční systémy ale nejsou zcela dokonalé. Tomáš Znamenáček z neziskové organizace Česko digital například upozorňuje na rezervu státu v komunikaci k občanům nebo v tom, že nejsou všechny služby dostupné přes jedno rozhraní.
„Ideální cíl je mít stát v mobilu. Když pak něco potřebuji – ať je to řidičák, nebo daň z nemovitosti – tak otevřu jednu aplikaci a tam zaplatím. Tohle lidé vnímají jako důležité, zároveň s tím nejsou nijak zvlášť spokojeni,“ říká Znamenáček.
Nespokojenost lidí ukázal i květnový průzkum agentury STEM s více než dvěma tisíci respondenty. Petr Kuchař z Digitální a informační agentury však říká, že společná aplikace pro všechny v praxi není možná.
„Zejména proto, že každý úřad má zodpovědnost za své služby. Dát to do jednoho portálu by znamenalo spolupráci desítek lidí na jednom projektu,“ vysvětluje.
Výhodou ale podle Kuchaře je, že jsou portály alespoň navržené podle stejného grafického designu, aby se v nich lidi zorientovali.