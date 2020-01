iPad slaví desáté narozeniny. Tablety nenaplnily počáteční očekávání, zlatou éru už mají za sebou

Přesně před 10 lety si dnes už zesnulý šéf Applu Steve Jobs kladl spíše řečnickou otázku, jestli může vzniknout zařízení mezi notebookem a chytrým telefonem. Takový nástroj měl podle něj předčit chytré telefony i notebooky třeba v prohlížení internetu, vyřizování emailů, sledování fotek nebo hraní her.

„Jestli tu má být nějaké třetí zařízení, musí být lepší v těchto činnostech než notebooky nebo telefony, jinak nemá nárok na existenci,“ pronesl Jobs. Poté představil iPad, téměř desetipalcový přístroj s dotykovým displejem, kterým Apple udal směr pro trh s tablety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přesně před 10 lety tehdejší šéf Applu Steve Jobs představil první iPad. Přístroj ale nenaplnil počáteční očekávání. Téma Jakuba Horáčka

„Applu se opět podařilo to stejné, co s iPhonem. Vybalancovat, co zařízení musí mít, aby bylo uživatelsky populární, a co už nemusí, a díky tomu získat zařízení, které je přenosnější a mělo i příznivou cenu v době uvedení,“ říká pro Radiožurnál Lukáš Erben z českého zastoupení analytické společnosti Gartner.

Cena iPadu tehdy začínala na 500 dolarech, v Česku na více než 12 tisících korunách. Do konce roku 2010 si iPad pořídilo téměř sedm a půl milionu zákazníků po celém světě. Na tabletový trh rychle vstoupili i další výrobci, například Samsung nebo Lenovo.

Nejvíce tabletů lidé kupovali v letech 2013 a 2014. Od té doby ale poptávka slábne. Za posledních pět let se prodeje propadly o třetinu, což potvrzují i české obchody. „Při porovnání údajů z loňska s rokem 2015 se tabletů prodalo zhruba o 30 procent méně,“ přiznává mluvčí obchodu Alza.cz Patricie Šedivá.

Evropská unie usiluje o jednotné nabíječky pro telefony. Podle Applu to zbrzdí inovace a naštve lidi Číst článek

Klesající čísla tabletů hlásí podle mluvčí Pavly Hobíkové také prodejce Mall.cz: „Vrchol prodejů jsme zaznamenali na přelomu let 2014 a 2015. V loňském roce byl patrný mírný nárůst při uvedení nových modelů na trh.“

Pokles prodejů má několik důvodů. Tablet vydrží déle než mobil, takže si je lidé nemusí kupovat tak často. Konkurenční chytré telefony a notebooky, nad kterými měly tablety podle Steva Jobse v některých činnostech zvítězit, se navíc právě tabletům začínají podobat.

„Dnešní chytré telefony mají běžně úhlopříčku šest palců, čili jsou na úrovni levných, základních tabletů. Potřeba mít telefon i tablet tím pro běžné uživatele do značné míry zmizela. Dalším faktorem jsou konvertibilní notebooky, které se dají předělat na tablet,“ vysvětluje Erben.

Další roky tak pro tablety nevypadají příznivě. Analytici odhadují, že se prodeje budou dál propadat nebo stagnovat.