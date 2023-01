Americké tanky se na Ukrajinu dostanou jen v případě, že bude na hraně porážky, myslí si expert

Ukrajinci by se již brzy měli dočkat velké dodávky tanků. Nejspíš ale nepůjde o americké abramsy, ale německé Leopardy 2, které slíbilo dodat Polsko, Finsko a další tři státy. Podle vojenského experta Jiřího Vojáčka je nepravděpodobné, že by se abramsy někdy na Ukrajině objevily. Jak řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, pro evropské bojiště jsou stejně vhodnější právě leopardy nebo francouzské leclercy. Praha 13:43 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké tanky Abrams M1A1 na cvičení v Lotyšsku | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

V poslední době se prakticky každý den objevují zprávy o zbraních, které by Ukrajina měla dostat. Jen několik států ale slíbilo tanky, o které stojí Kyjev asi nejvíc. Ty zatím přislíbila pouze Velká Británie, a to Challenger 2, a Polsko, Finsko a další tři nejmenované státy by měly dodat Leopardy 2. Jejich dodání ale musí posvětit Německo. To ale v minulosti několikrát řeklo, že čeká, až USA dodají Ukrajině svoje tanky Abrams. Ty ale nechce Washington Ukrajině poskytnout, protože jsou údajně nevhodné kvůli turbínovému motoru. Jak vnímáte tento argument?

Američané v tom mají do značné míry pravdu. Jejich tanky vznikaly na začátku 80. let a byly odvozeninou ze společného americko-německého vývoje tanku MBT-70. Zadání toho tanku bylo mít v tom stroji nejlepší tehdejší technologii, což byla právě i plynová turbína. Je velice výkonná, je velmi tichá, ale zároveň je velmi žíznivá a velmi složitá na údržbu. Taky proto z toho společného vývoje vzešel jako sesterský tank Leopard.

Společný vývoj nakonec skončil špatně, moc peněz se na tom propálilo, ale vznikly z toho dvě návazné konstrukce, dvě nejúspěšnější konstrukce západní tankové školy Leopard a Abrams. Proto jsou také ty tanky tak podobné. Je zajímavé, že leopardy mají klasické dieselové motory, které se spíš hodí na evropské bojiště.

Každopádně bych vás doplnil, dneska by se měla na základně Ramstein v Německu uskutečnit schůzka koalice ochotných, kde by se mělo oznámit po včerejším jednání ministrů obrany USA a Německa, že Němci už souhlasí s dodávkami, a mělo by tam být v průběhu dneška oznámeno, že zhruba stovka tanků Leopard by se měla začít přesouvat na Ukrajinu od několika zemí.

Podle vás je tedy pravděpodobné, že se Ukrajině podaří postavit tu tankovou brigádu, o které mluví.

Myslím, že i víc, protože podle informací, které ve čtvrtek agentuře Reuters prozradil litevský ministr obrany, tak by mělo jít v první řadě o sto tanků. To máte víc než tři prapory, to znamená, už jen tohle by byla samostatná brigáda. A tím to všechno začne. To znamená, že určitě budou schopní postavit víc než brigádu.

Od začátku konfliktu jsem odhadoval, že kdyby dostali 200 západních tanků – nemusí to být nejnovější verze, předpokládá se, že dostanou verze Leopard 2A4, což je tank z poloviny 80. let, přesto je technologicky nadřazený většině ruských tanků, které na Ukrajině operují – tak by jim to mělo stačit na to, aby Rusy porazili. Pan prezident Zelenskyj zmiňuje počet 300. To znamená, že první stovka už je poměrně zásadní část tohoto počtu. A předpokládá se, že první stovkou, která by dnes (v pátek – pozn. red) měla být oznámena, to nekončí.

Ještě bych si určitě počkal na to, jak to jednání dopadne. Nicméně od paní ministryně Černochové mám potvrzeno, že ona sama na jednání na základnu Ramstein jede, přestože Česká republika nemá už Ukrajině jaké tanky poslat.

Jak moc je podle vás reálné, že se na Ukrajině objeví americké tanky Abrams?

To podle mě moc reálné není, přestože je nutné podotknout, že největší skladové zásoby tanků v NATO mají v současné době Američané. Měli je Němci po skončení studené války, kteří měli několik tisíc tanků Leopard 2, nicméně oni je v průběhu 90. let všechny rozprodali. Taky se v té době hodně kritizovala naše armáda nebo tehdejší vedení ministerstva obrany, že se toho rozprodeje neúčastnilo, protože spousta zemí si doslova za dumpingové ceny nakoupila poměrně kvalitní tanky – mimo jiné například Polsko, které teď má přes 250 tanků Leopard v několika různých verzích.

Jiří Vojáček

A přestože se spekuluje, že USA mají přes 10 000 tanků M1A1, což je ta verze, která bojovala v první válce v Zálivu, tak se ví, že je chtějí hlavně prodávat – hlavně do Polska jich část prodali – a že se jich nechtějí zbavovat. Vzhledem ke složité logistice, kdyby se tam ty tanky dostaly, tak by to znamenalo, že Ukrajina je na hraně porážky nebo že Američané zásadně změnili názor. Ale technicky je ten tank skutečně méně vhodný, než jsou evropské konstrukce, než je Leclerc nebo Leopard 2.

‚Jakákoliv zbraň pomůže‘

Ještě se zeptám na tu logistiku. Jak říkáte, mělo by dojít k dodávce několika set tanků Leopard 2, ale Britové také přislíbili – a tam není potřeba žádné další schvalování – své Challengery 2. Nebude to problematické i z hlediska logistiky – munice, náhradní díly, opravy a podobně?

Jednoznačně odpověď je ano. To bude velmi složité, protože se říká, že každou západní tankovou jednotku postavenou na strojích ze studené války tvoří jen ze třetiny bojová část a vždy dvě třetiny jsou logistika. To znamená, že když si představíte sto tanků, tak logistika za tím je opravdu obrovská. Pokud by jich mělo být 300, je to mnohem složitější než východní tanky, které jsou dělané spotřebně.

To jsou tanky, které jsou schopné vyjet do pole a osádka je schopná 14 dní být někde sama v poli. To u západních tanků prakticky odpadá, protože kromě toho, že obsahují spoustu složité elektroniky, spoustu pozorovacích přístrojů, které se musí kalibrovat, termovize, zaměřovače a tak dále, mají i silnější motory nebo jiné typy zavěšení kol.

Takže odpověď na vaši otázku je rozhodně ano, ta logistika za tím bude velmi složitá a myslím si, že západní společenství bude velmi nepříjemně překvapeno, jak rychle se ta stovka leopardů spotřebuje v těch těžkých bojích, které se na Ukrajině odehrávají.

Ukrajinskou armádu už nyní tvoří velmi nesourodá směs staré sovětské a moderní západní techniky. Disponuje například dělostřeleckými systémy Ceasar z Francie, M-777 z USA, mají dostat švédské archery, mají samohybné houfnice AS90 z Británie i AHS Krab z Polska a to jsem určitě nedohledal všechny. Podobná situace je i v případě bojových vozidel pěchoty, transportérů i protivzdušných systémů. Jak velké nároky to klade na ukrajinskou logistiku, kdy musí obsluhovat a starat se o velmi rozdílnou techniku? Není to víc komplikace než pomoc?

Ať je to jakkoliv, tak jsou v situaci, kdy jakákoliv zbraň jim pomůže. Stávají se i takové absurdity, že Portugalsko tam poslalo 12 tažených houfnic, které bojovaly ještě za druhé světové války. Ti Portugalci to nemyslí špatně, ale samozřejmě to vede k tomu, co jste říkal, to je obrovská roztříštěnost těch typů.

Četl jsem nějaké rozhovory s těmi chlapíky, kteří v improvizovaných dílnách opravují techniku. Říkali, že si musí umět poradit naprosto se vším. A právě proto bude strašně zajímavé sledovat, co se bude dít s leopardy, až tam teď začne chodit skutečně sofistikovaná technika.

Protiraketový systém Patriot | Zdroj: Flickr

Technika, která tam chodí, by se dala rozdělit na dvě části. Zaprvé opravdu sofistikovaná moderní technika, to budou patrioty, německé protiletadlové systémy IRIS-T SLM nebo leopardy, kde nestačí chlap s kladivem a klíčem, aby to opravil. To už musíte mít programátory, manuály, technické zázemí na to, abyste to opravili, a často to musíte i odeslat k výrobci.

Pak je ta druhá část, to byly ty dodávky na začátku války, které jsme my, Poláci, Slováci a Estonci dodávali, to znamená T-72, které dobře znají a to jsou tanky staré sovětské školy, kde stačí velmi malá nenákladná logistika.

Je to pro ně složité, ale ještě pořád jsou v situaci, kdy každá zbraňová pomoc je pro ně dobrá, to znamená, i když ta roztříštěnost typů je skutečně obrovská a týká se úplně všeho od dělostřelectva přes tanky, bojová vozidla pěchoty, nákladní vozy, protiletadlové systémy, protitankové systémy. Tady u nás si neuvědomujeme tu tíži bojů – boje jsou opravdu velmi intenzivní, to jsou stejně intenzivní boje, které se vedly za druhé světové války, to znamená, že spotřeba zbraní je obrovská.

Mají velké ztráty nejen na lidech, ale i na technice, to znamená, že všechno, co dostanou, tak válka pohltí, sežere a vyplivne spoustu šrotu. Zatím to nedošlo tak daleko, že by to pro ně bylo zatěžující, ačkoliv prezident Zelenskyj prohlásil, že ta roztříštěnost typů jim dělá problémy.

Stále ještě je to ale tak, že jsou schopni přijmout prakticky jakoukoliv techniku. To jsme viděli i na tom, kdy přijímali opravdu staré typy bojových vozidel pěchoty nebo obrněných transportérů ještě z 50. let. I pro ně našli nějaké využití. To znamená, logisticky je to noční můra, bojují s tím, bojují s tím úspěšně a řekl bych, že se ještě nedostali do situace, kdy by hleděli na to, aby měli jednotně vyzbrojenou armádu. Na to bude čas až po válce.

Německý protiletadlový systém IRIS-T SLM | Zdroj: Profimedia