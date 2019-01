Chceme, aby Česko bylo do roku 2030 lídrem v inovacích, říká ředitel Technologické agentury ČR

Agentura v roce 2009 podle Konvalinky obhospodařovala celkem malou oblast aplikovaného výzkumu. „Za deset let jsme se ale rozrostli tak, že bychom se měli stát centrální institucí pro poskytování aplikovaného výzkumu a dotací na něj pro všechny rezortní instituce, univerzity, výzkumné organizace a firmy,“ popisuje ve vysílání ředitel agentury.

„Výsledků práce máme celou řadu. Každoročně vyhlašujeme v rámci ceny Technologické agentury České republiky ty nejúspěšnější projekty, které mají přímou aplikaci v průmyslu nebo ve zdravotnictví. Jako příklad můžu uvést rostoucí tumorózní endoprotézu stehenní kosti. Ta se voperuje malým dětem a roste s nimi.“

Technologická agentura spolupracuje úzce s Grantovou agenturou České republiky. „Vybíráme z jejích úspěšných projektů ty s nejlepším inovačním potenciálem. Ty pak podporujeme, aby z toho opravdu byl výstup do praxe a průmyslu,“ říká Konvalinka.

„Jsme dobří v průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, energetice, automobilovém průmyslu i v dalších oblastech. Zde máme největší možnosti právě pro inovace.“ Petr Konvalinka

Ve srovnání se zeměmi Evropy si vedeme prý velmi dobře. „Vláda by chtěla, aby se Česká republika stala lídrem v inovacích do roku 2030 a Technologická agentura by k tomu měla přispět,“ uvádí ředitel.

Představa vlády je každoročně přidávat desetinu procenta HDP na podporu základního a aplikovaného výzkumu, dodává.

„Dostali jsme úkol centralizovat dotační programy na podporu aplikovaného výzkumu. Takže chystáme dotační programy pro ministerstva životního prostředí, dopravy a průmyslu a obchodu, jehož projekt Trend podpoříme až 2 miliardami korun,“ naznačil nejbližší plány Technologické agentury České republiky Petr Konvalinka.