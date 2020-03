Mimořádná opatření platí i pro nevidomé. S životem doma jim pomáhají moderní technologie

Opatření proti šíření nového koronaviru musí dodržovat i nevidomí a slabozrací. Díky tomu, že zůstávají až na nejnutnější případy doma, jim sice odpadají každodenní problémy - třeba jak si přečíst jízdní řád nebo jak rozpoznat bankovky při platbě. Na druhou stranu se jim ale může stát, že doma nemají nikoho po ruce, kdo by jim poradil. Pak by jim mohla pomoct moderní technologie. Praha 21:24 29. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamerka MyEye 2 od OrCam pomáhá nevidomým přečíst texty | Zdroj: Reuters

Nevidomá zpěvačka Rachel Skleničková bydlí se svou kamarádkou, která také nevidí. Už několik měsíců Rachel testuje kamerku MyEye 2 od izraelské společnosti OrCam. Tu si nasadí na brýle, ukáže prstem na text, který chce přečíst a umělá inteligence v MyEye ho převede na mluvené slovo. Podle Rachel kamerka velmi dobře čte například bankovky - teď ho ale nejčastěji používá, když kontroluje jestli jí kurýr přivezl správný nákup.

„Položím na produkt prst, OrCam vidí prst a hledá čárový kód předmětu. Dokud ho nenajde vydává zvukové signály, takže poznám, že ho musím pootočit. Když čárový kód nalezne, řekne podle něj o co se jedná a jaké je datum exspirace produktu,“ popisuje proces Rachel.

Když jsou potřeba oči

OrCam MyEye se hodí především na čtení textů a časem ho jeho tvůrci chtějí naučit i pomáhat nevidomým s navigací v prostoru. V domácnosti nicméně nastanou i okamžiky, kdy ani tato kamerka nemůže pomoct. Rachel se svou spolubydlící pak použijí dánskou mobilní aplikaci Be My Eyes. Ta propojí nevidomého s dobrovolníkem, který mu radí přes videohovor, a to i v češtině.

„Například když máme sklenici, na které je napsané něco jiného, než jaký je obsah nebo když připálím housku v mikrovlnce. Tam je lepší využít aplikaci Be My Eyes, protože lidské oko lépe posoudí co se děje,“ říká Rachel.

Pro vývojáře OrCam MyEye nebo i aplikace Be My Eyes může být omezení pohybu kvůli koronaviru paradoxně dobrou zprávou, Rachel má totiž hodně času oba nástroje pečlivě otestovat a sepsat své připomínky.