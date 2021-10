Boston - Cambridge. Od prvního oboustranného telefonního hovoru uplynulo 145 let

Z Bostonu do Cambridge. Trasa, kudy přesně před 145 lety prošel první oboustranný telefonní hovor. Tato americká města jsou od sebe vzdálená sice jen zhruba tři kilometry, pro historii telefonování to ale byl zlomový okamžik. Za vynálezem stojí skotsko-americký vědec Alexander Graham Bell a jeho spolupracovník Thomas Watson. Mimo jiné jejich úspěchem začal dlouholetý rozvoj technologie, která změnila svět. Washington 16:46 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexander Graham Bell | Zdroj: Profimedia

„Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři nepřijaté hovory od Járy Cimrmana,“ vtipkoval před lety v České televizi Zdeněk Svěrák, jeden z autorů cimrmanovských her. On sám s kolegy z Divadla Jára Cimrmana sice tento notoricky známý vtip nevymyslel, i sám Bell by se mu ale možná zasmál.

Od prvního oboustranného telefonního hovoru uplynulo 145 let.

K tomu, aby někdo skutečně mohl zmeškaný hovor dostat, vedla dlouhá cesta. Několik vynálezců se dokonce přelo o to, kdo telefon vymyslel dřív. Bell si ale přístroj jako první nechal patentovat.

„Nikdo jiný před ním nebyl. Byly osoby, které podávaly ohlášky. Právníci Elisha Graye údajně ve stejný den jako Bellovi právníci doručili na patentový úřad ne přihlášku patentu, ale opět jenom ohlášku, že ten vynález tady existuje,“ připomněl před časem ve vysílání Radiožurnálu specialista na moderní komunikační technologie Luděk Vokáč.

Z telefonu se stalo dokonce politické téma, třeba americký Kongres po dlouhém vyšetřování odhlasoval, že vynálezcem je Ital Antonio Meucci.

První oboustranný telefon se příliš nepodobal ani pevným linkám, které si pamatujeme dnes. Technicky byl poměrně komplikovaný, obě telefonická zařízení muselo spojovat několik kabelů. Signály se totiž dokázaly přenášet jen jednosměrně. Do českých zemí se vynález dostal až 10. dubna 1881. První hovor na našem území vůbec byl mezi dolem Richarda Hartmana a nádražím Duchcov.

„Buď byl pan Hartman fanoušek do technologií, jak to často bývá, nebo v tom viděl velký praktický význam,“ doplnil Vokáč.

Fenomén telefonních budek

První telefonní ústřednu pak Praha měla o rok později, už v roce 1882. A rozvoj telefonování v českých zemích přišel i s prvními telefonními budkami.

V Praze se první začaly objevovat v roce 1911. O tři roky později jich bylo na celém území už přes 350. Fenomén přetrval další dekády.

Počet telefonních automatů v Česku rostl zejména po roce 1990. V posledních letech je ale lidé využívali stále méně, vytlačily je mobilní telefony.

Poslední telefonní budku v obci Hlubyně na Příbramsku odstranil její provozovatel letos v červnu.