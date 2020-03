Změněné podmínky aukce 5G sítě. Šéfka telekomunikačního úřadu odtajnila podmínky dražby

Nedávno zvolená předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu už má hotové a upravené parametry aukce frekvencí pro 5G sítě. Od dražby se očekává i vstup dalšího mobilního operátora na český trh a snížení cen. Továrková podmínky představila v tomto týdnu mobilním operátorům a zástupcům průmyslu. Možnost seznámit se s podmínkami dostal i Radiožurnál. Praha 12:00 3. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

„O předchozí aukci se dalo předem říct, jak dopadne ještě předtím, než byla vyhlášena. Nové podmínky jsou nastavené tak, že připouštějí víc možností,“ řekla Továrková Radiožurnálu. Oproti původním podmínkám, které úřad připravil pod vedením odvolaného Jaromíra Nováka, se totiž v mnoha ohledech liší.

Například vůbec nepočítají s vyhrazením bloku frekvencí v pásmu 700 MHz pouze pro nového zájemce. Jde přitom o „dlouhé“ kmitočty, bez kterých nelze vybudovat síť pro pokrytí celé republiky. Nově ale toto spektrum budou moct dražit velkoobchodní společnosti, které budují infrastrukturu a pronajímají ji operátorům.

Změnila se i podmínka tzv. národního roamingu – tedy povinnosti stávajících operátorů, kteří zároveň vydraží bloky ve zmíněném pásmu 700 MHz, umožnit novým hráčům z počátku fungovat na jejich sítích. Nárok na národní roaming dostanou nově ti, kteří vydraží frekvence v pásmu 3,5 GHz nebo už vlastní kmitočty v sousedním pásmu 3,7 GHz. Ty stát dražil v roce 2017 a z nových zájemců je získaly Nordic Telecom a Poda.

Úřad chce také prodloužit dobu trvání národního roamingu z původních šesti let na sedm a půl a zmírnit podmínky, které novému operátorovi vstup do sítí konkurentů umožňují.

Zatímco podle původních parametrů aukce si o národní roaming mohl říct až poté, co by vlastní sítí pokryl alespoň pětinu obyvatelstva, nově mu bude stačit pokrýt deset procent. Pětinu bude muset pokrýt do čtyř let od získání frekvencí.

Nové podmínky případným zájemcům zmírňují investice do vlastních sítí, ale zároveň je více odkazují na sítě konkurentů. Bývalý šéf telekomunikačního úřadu Jaromír Novák přitom tvrdil, že pokud nováček nebude budovat celoplošnou síť, ale bude se spoléhat na národní roaming, nevytvoří dostatečný tlak na snižování cen.

„Nebyl by tak silný, vždy by byl závislý na stávajících operátorech a nemohl by se víc odlišit cenou, kvalitou služeb nebo inovativností,“ řekl Novák.

Čtvrtý velký operátor

Podle Továrkové ale byly původní podmínky týkající se budování vlastní sítě příliš tvrdé, mimo jiné i kvůli tomu, že výstavba sítí trvá v Česku dlouho. Národní roaming podle ní umožní příchod nových menších operátorů na trh. „Myslím, že by se našli dva až tři hráči, kteří budou mít možnost zahýbat s cenami.“ Továrková ale připouští, že to nebude velký čtvrtý operátor. „Já dlouhodobě tvrdím, že tento trh je na čtvrtého velkého hráče příliš malý,“ dodala.

Nové podmínky aukce se ale ještě můžou změnit. Telekomunikační úřad je teprve v půlce března pošle do veřejné konzultace, ve které je můžou současní operátoři nebo případní uchazeči připomínkovat. Úřad se pak s jejich návrhy musí vypořádat. Finální podmínky tak nemůžou být vypořádané dříve než před letními prázdninami.

Aukce přitom nabrala téměř roční skluz. Pod Novákovým vedením počítal úřad s jejím vyhlášením už loni na podzim, pak termín kvůli sporům s ministerstvem průmyslu posunul na začátek tohoto roku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) nakonec nechal na konci ledna Nováka vládou odvolat a na jeho místo dosadil Továrkovou, která tehdy seděla v radě telekomunikačního úřadu.

Továrková přitom byla podle zjištění Deníku N ve střetu zájmů, protože podle listu v zákonné lhůtě nevystoupila z orgánů několika firem. Koncem února ovšem ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že postupovala podle zákona.