Robokalypsa v USA

Ve spojených státech mají call centra povinnost kontrolovat, zda uživatel marketingové hovory nezakázal. Velká část telemarketingu se ale přesunula do ilegality a lidem volají automaty. Pokud se uživatel takříkajíc „chytí“, automat ho přepojí na člověka, který má za úkol ho dotlačit k nákupu zboží či ke sdělení osobních údajů.

Často jde o vyslovené podvody. Lidé se pak brání, podobně jako v Česku, blokačními aplikacemi (které ale fungují jen na chytrých telefonech, uživatelé pevných linek chránění nejsou).

Situaci v USA podrobně vysvětluje podcast Today, Explained v epizodě All my friends are robocalls