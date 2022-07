Místo nažehlování přímo vetkané vlákno. V Liberci vyvinuli nový postup, jak vytvářet reflexní prvky

„Vetkáváme reflexní nit už přímo do struktury textilie. To znamená, že se nemění komfortní vlastnosti struktury, tloušťka je definovaná ve všech plochách té vesty stejně. Kdežto u nažehlování bylo nutné vytvořit strukturu základní a pak na ni nit našít nebo nalepit,“ popisuje pro Český rozhlas Liberec Brigita Kolčavová Sirková, vedoucí Katedry technologií a struktur na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž z tkalcovny Textilní fakulty liberecké univerzity - tkaní reflexních prvků na oblečení

Znamená to, že do tkaniny mohou v továrně vetkat jakýkoliv vzor. „Každá nit pracuje individuálně. My ji do struktury textilie vkládáme na místa, která přesně potřebujeme. Tam, kde splňuje nějaký účel,“ vysvětluje Kolčavová Sirková.

Na využití retroreflexních nití a jejich vetkávání do tkaniny spolu s luminiscenčními prvky pracovali odborníci z Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci skoro pět let.