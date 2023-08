TikTok Evropanům umožní vypnout doporučovací algoritmus. Je to přitom podstata jeho úspěchu

Sociální síť TikTok v Evropské unii umožní uživatelům zapnout řazení příspěvků i bez doporučovacího algoritmu. Firma změnu oznámila na svém blogu. Jde o reakci na evropský regulační Akt o digitálních službách, který upravuje to, jak mají velké online platformy zacházet s nelegálním obsahem, jak mají moderovat příspěvky uživatelů, jak mají lidem vysvětlovat mechanismy algoritmického doporučování obsahu a další věci. Praha 21:19 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínská sociální síť TikTok | Zdroj: Reuters

TikTok kvůli nařízení zavede nové způsoby nahlašování možného nenávistného nebo nelegálního obsahu včetně možnosti, jak se autor nahlášeného příspěvku bude moci odvolat proti případné moderaci.

Sociální síť také dá evropským uživatelům možnost vypnout v seznamu příspěvků personalizované doporučování. Videa se jim budou řadit čistě podle času jejich zveřejnění.

Velké platformy mají termín do konce srpna, aby provedly opatření, která jim toto nařízení ukládá. U TikToku bude ale zajímavé sledovat jeho krok odstoupení od doporučovacího algoritmu, jelikož je to značná část jeho úspěchu.

„Bude zajímavé pozorovat, jakým způsobem se to projeví ve sledovanosti, v zájmu o TikTok, jestli vůbec nějak. Možná přeceňujeme sílu výběrových algoritmů, které podstrkávají uživatelům sociálních sítí to, co mají vidět,“ říká Petr Koubský, redaktor Deníku N.

Sám také uvádí, že nedávno vyšla americká studie, která na facebooku experimentovala s tím, co se stane, když se doporučovací nebo výběrový algoritmus vypne a uživatelé místo toho dostávají příspěvky v pořadí, v jakém přicházejí.

„Ukázalo se, že změna chování uživatelů není zas tak velká. Jinými slovy, že algoritmus nemá zas tak démonické vlastnosti, jaké se mu často připisují. To je ovšem facebook. U TikToku to může být docela jinak,“ míní.

Přístup k algoritmům

Akt o digitálních službách se netýká ale jenom sociálních sítí. Mezi ty velmi velké platformy patří například e-shopy, jako je Amazon, Alibaba nebo Zalando. Je tam i Wikipedie, služba Booking.com nebo Google Maps. A spadají tam také dva vyhledávače Bing a Google.

Ovšem pro e-shopy nebo například pro vyhledávače budou platit i jiné další povinnosti, které musí nově splnit.

„Všechny tyto platformy budou muset zavést tu nealgoritmickou možnost řazení příspěvků podle časů tak, jak přicházejí. Oni se zcela jistě budou snažit z hlediska toho, co se jeví nám uživatelům, ty změny minimalizovat, aby to vypadalo, že je všechno při starém,“ domnívá se novinář a pokračuje:

„Jak to bude uděláno vevnitř a co všechno se změní třeba u těch e-shopů v doručovacích algoritmech, na to možná budeme přicházet jenom pomalu a postupně. Neočekávám, že ty změny budou na první pohled velké,“ popisuje.

Akt o digitálních službách dává také vybraným výzkumníkům přístup k datům velmi velkých platforem. Na jejich základě pak mají zkoumat a určovat, jak ty služby plní různá opatření z regulace, tedy třeba jak potírají nenávistný obsah nebo dezinformace a jak řeší další možná rizika pro své uživatele.

„V tuto chvíli není jasné, jak moc tato data budou otevřená a jestli budou pouze pro potřeby konkrétních evropských institucí zřízených za účelem přezkoumávání. Možná se pletu, ale nikde jsem neviděl nějaký příslib, že kdokoliv by se k těm datům mohl dostat,“ uvádí Koubský.

„Pokud ano, tak by to bylo velice zajímavé. Rozhodně by asi přibylo akademických i jiných pracovišť, která by s těmito daty pracovala, ale nejsem si jist, jestli tomu tak opravdu bude,“ uzavírá redaktor.

Poslechněte si celý pořad Online Plus Davida Slížka v audiozáznamu nahoře v článku.