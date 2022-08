Facebook už mladé zpátky nedostane. Změna by mohla odradit i starší cílovou skupinu, tvrdí expert

Sociální síť TikTok je založena na zobrazování nepřetržitého proudu krátkých zábavných videí doplněných hudbou a efekty. Nastolila tak nový trend mezi sociálními sítěmi. Zvyšující se obliba sítě TikTok ovlivňuje i zaběhlé sociální sítě jako Facebook či Instagram. Obě sítě pod hlavičkou společnosti Meta tak, ve snaze více zapůsobit na mladší uživatele, uvažují o změně na podobný model. Menlo Park 17:08 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladá žena na telefonu, sociální sítě, teenager | Foto: Bruno Gomiero | Zdroj: Unsplash - (5008437)

Sociální síť TikTok poskytuje uživatelům souvislý sled krátkých videí na různá témata. Formát dosáhl nečekané obliby a síť tak využívá stále větší množství lidí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Online Plus s Davidem Slížkem, Petrem Koubským a expertem na sociální sítě Adamem Zbiejczukem

„Pokud někdo před dvěma roky předpokládal, že TikTok bude mít podobnou křivku jako třeba Clubhouse, tak se očividně spletl,“ říká pro Český rozhlas Plus Adam Zbiejczuk, expert na sociální sítě z agentury Influencer.

Jednoduchý videoobsah je základem celosvětového úspěchu sítě. „Může to být tím, že ta, řekněme nejmladší generace, která byla na síti první, je víc globalizovaná, anebo že video je oproti textu v tomto ohledu jednodušší,“ rozvádí Zbiejczuk.

„TikTok je první skutečně silný vyzyvatel Facebooku.“ Adam Zbiejczuk

Věk cílové skupiny se však postupně mění. Ještě před několika lety, v době svého začátku, platil TikTok za síť zejména pro teenagery. „Dnes je ta nejsilnější skupina v rozmezí 20 až 30 let a tvoří podle mě přes 50 procent,“ uvádí.

Video versus text

Strategie TikToku má na proměnu uživatelského obsahu nezanedbatelný vliv. „Podstatou posunu obsahu je přesun od textu ke krátkému videu a změna poměrů aktivních a pasivních uživatelů,“ rozvádí Petr Koubský, redaktor Deníku N. „TikTok mění situaci.“

Vzhledem ke své rostoucí popularitě začíná TikTok ovlivňovat i chod dalších sociálních sítí. „Je to první skutečně silný vyzyvatel Facebooku. Výhoda TikToku oproti Facebooku je i v tom, že není velkou korporací, což se odráží ve větší akčnosti,“ tvrdí Zbiejczuk.

Zaběhnuté sociální sítě na změnu poptávky reagují a o proměně obsahu uvažují. „Je to taková jejich osvědčená taktika, která reálně pomohla v případě boje se Snapchatem,“ uvádí.

Proměna velkých hráčů

Věk cílové skupiny Facebooku je však od věku uživatelů sítě TikTok velmi odlišný, pro Facebook by tak změna předkládání obsahu uživatelům mohla být riskantní. „Není žádná jistota, že mladé dostanou zpátky. Naopak si myslím, že to vlastně možné není už z principu, na Facebook se stejně už nikdy nevrátí,“ myslí si Zbiejczuk.

Facebook? Mladí nechtějí být na síti svých prarodičů, glosuje expert sociálních sítí Zbiejczuk Číst článek

Změna by naopak mohla odradit stávající uživatele, zvyklé na dosavadní systém. „Neuváženými kroky přijít o starší cílovou skupiny by samozřejmě byla velmi nepříjemná věc,“ popisuje.

Ve výsledku by se tak zaběhnuté sociální sítě jako Facebook nemusely výrazně proměňovat. Možností by rovněž byla větší personalizace předkládání obsahu podle preferencí uživatelů. „Jako velmi zajímavá věc, by mi přišlo dát lidem větší kontrolu. Mohli by si setřídit svoje likes a dát jim třeba váhu na škále jedna až deset,“ uvažuje Zbiejczuk.

„Nemyslím si, že zmizí univerzálnější sítě typu Facebook, které nejsou orientovány primárně jenom na video. Rozmanitost toho, co sociální sítě dovedou a čím vším mohou být pro různé uživatele, se díky TikToku zvýšila,“ dodává Koubský.