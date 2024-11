Zmizí zkrášlení, psí uši zůstanou. TikTok upraví filtry dostupné pro uživatele mladším 18 let

Vedení TikToku rozhodlo omezit používání zkrášlovacích filtrů z obav o duševní zdraví mladých. Čínská společnost ByteDance, která sociální síť provozuje, uvedla, že právě tyto filtry způsobují u dětí a mladých úzkost a snižují jejich sebevědomí. Konkrétně jde o úpravy, které uměle zvětšují oči, rty, zjemňují pleť nebo mění barvu kůže.

Omezení se také bude vztahovat na filtr s názvem Bold Glamour, který mění obličejové rysy tak, jak to make-up nedokáže. Úpravy videí, které uživatelům přidávají na fotkách králičí uši nebo psí čumáky, budou děti smět dál používat bez omezení.

Odborníci i veřejnost se dlouhodobě obávají, jaké dopady má užívání filtrů na mladé, zejména dívky. Například ve Španělsku uspořádali průzkum mezi mladistvými, ze kterého vyplynulo, že poté, co se z aplikace odhlásí, u nich převládá větší míra stresu a pocit nižšího sebevědomí. Řada mladistvých také vypověděla, že kvůli používání filtrů jim jejich vlastní tvář připadá ošklivá.

Omezení přístupu pro děti

TikTok také oznámil, že chce omezit přístup uživatelům mladším 13 let. Do konce roku by sociální síť měla spustit zkušební mechanismy, které by měly samy rozeznat, zda uživatelé uvedli falešný věk. V případě, že se během ověřování sociální sítě spletou, bude možné se odvolat a požadovat nápravu.

Platforma už teď čtvrtletně odstraňuje asi 20 milionů účtů po celém světě kvůli nízkému věku.

Sociální síť čelí po celém světě nátlaku a některé vlády zvažují jeho úplný zákaz. Naposledy o tom hlasovali zákonodárci v Austrálii.

Tamní Sněmovna reprezentantů ve středu schválila návrh zákona, který zakazuje dětem mladším 16 let přístup na sociální sítě.

Návrh, který by byl první svého druhu na světě, má teď na stole australský senát. Zákon v ostrovním státě přišel po několika sebevraždách mladých dívek, které si vzaly život pravděpodobně kvůli online šikaně. Z podobných důvodů o zákazu uvažuje například Albánie.

Společnost ByteDance, která sociální síť provozuje, vede také soudní spor s americkou vládou kvůli zákonu, na jehož základě by TikTok mohl být zakázán v USA, pokud ho firma do poloviny ledna neprodá. Američtí zákonodárci se obávají, že Čína by síť mohla používat ke špehování Američanů.

V neposlední řadě se TikTokem zabývá rumunská Národní rada pro audiovizi, která vyzvala Evropskou komisi, aby prošetřila roli, kterou TikTok sehrál v tamních prezidentských volbách. Jejich první kolo totiž vyhrál Calin Georgescu, který byl do té doby prakticky neznámý a jehož kampaň stála právě na TikToku.