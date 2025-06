Tisíce kilometrů na jeden litr paliva. Tým českých studentů sestrojil prototyp ultraúsporného auta

Tým Green Gliders z ČVUT pracující na úsporném autě | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (6)

Čeští studenti se historicky poprvé zapojí do celosvětové soutěže v úsporné jízdě Shell Eco-marathon. Až do neděle se na polském Silesia Ringu bude tým Fakulty dopravní ČVUT snažit ujet se svým prototypem elektrického auta co nejvíce kilometrů na jednu kilowatthodinu.