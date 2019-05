Co přinese 5G? Obrovské příležitosti, ale i závislost na kyberprostoru, říká Tomáš Pojar

„Bude to velká změna, co se týká možností fungování v rámci kyberprostoru, možnosti přenosů dat, obrazů, komunikace strojů a lidí navzájem,“ říká Pojar s tím, že nelze jednoznačně posoudit, nakolik bude nástup 5G větší než nástup mobilních telefonů.

Zásadní změnou oproti stávajícím sítím je v rychlosti spojení a v kratší odezvě při komunikaci zařízení. To podle Pojara umožní, aby například autonomní vozidla mohla jezdit sama, aby mohli doktoři provádět operace na dálku apod.

„Přinese to obrovské příležitosti pro ekonomiku, vědu, komunikaci, ale zároveň se staneme daleko více závislí na kybernetickém prostoru, na všech těch strojích,“ říká.

Změna pravidel války

Zároveň se otevře i prostor pro ty, kteří budou chtít běžný život narušit, bude to mít dopady do bezpečnosti i vojenství. „Nástup 5G bude znamenat i určitou změnu pravidel války,“ dodává.

Hrozbou také může být to, že půjde o dobrý nástroj pro špionáž států, firem a jednotlivců, pro nabourání se do soukromí, domácností, které budou více připojené k internetu. To platí i pro státní správu, dopravní systémy nebo zdravotnictví.

„Bude nám to poskytovat spoustu možností, ale zároveň si na tom vybudujeme podstatnou závislost,“ uzavírá.

