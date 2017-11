Legendární tramvaj slaví. 'Té trojka' jezdí už 55 let

Typická kulatá světla a červená barva - legendární tramvaj T3 slaví 55 let. Na konci listopadu roku 1962 poprvé vyjelo několik „té trojek“ z pražských vozoven Motol a Strašnice na pravidelnou linku číslo 4. Ta tehdy vedla od zlíchovského lihovaru do Hostivaře. Přestože provoz v počátku komplikovaly technické problémy, časem tahle tramvaj nahradila starší typy. A to nejen v tehdejším Československu.

